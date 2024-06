video suggerito

Koopmeiners salta gli Europei, l’infortunio è serio: Olanda decimata a centrocampo Teun Koopmeiners salterà gli Europei per infortunio dopo un problema muscolare accusato con l’Olanda in amichevole. L’uomo mercato, obiettivo della Juventus resta a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Teun Koopmeiners salta gli Europei 2024. L'infortunio del centrocampista dell'Atalanta e uomo mercato nel mirino della Juventus, si è rivelato tutt'altro che leggero. L'Olanda attraverso un comunicato ha ufficializzato l'assenza del calciatore, tra gli uomini più in forma della rappresentativa oranje. Centrocampo decimato, visto che non ci sarà nemmeno de Jong.

Infortunio Koopmeiners, salta gli Europei con l'Olanda

"Teun Koopmeiners salta EURO 2024. Il centrocampista non potrà partecipare al torneo dopo essersi infortunato ieri nel riscaldamento della partita contro l'Islanda. Ti stiamo pensando, Teun". Le sensazioni non buone di ieri, sono state confermate dunque oggi dalla nota diramata sui canali social della nazionale olandese.

Cosa si è fatto Koopmeiners, infortunio nel riscaldamento

Koopmeiners si è infortunato durante il classico lavoro di preparazione prima dell'amichevole con l'Islanda. Sarebbe dovuto partire titolare e invece si è arreso al dolore, sostituito da Jerdy Schouten. Il commissario tecnico infatti aveva spiegato la natura del problema: "Ha accusato dolore all'inguine. Non sappiamo ancora bene come sta, ma ho cattive sensazioni".

Una brutta notizia dunque per Koopmeiners che dovrà fare i conti con un infortunio di natura muscolare, che gli impedirà di chiudere in bellezza una stagione molto importante. Una grave perdita per una squadra che si ritrova a giocare con un centrocampo diverso rispetto alle aspettative, con de Jong e Koopmeiners fuori dai giochi.

Koopmeiners obiettivo di mercato della Juventus

Quello di Koopmeiners tra l'altro è un nome molto caldo nelle ultime settimane anche in chiave mercato. Sulle sue tracce infatti c'è da tempo ormai la Juventus, che vuole assicurare al nuovo mister Motta un rinforzo di livello per il suo centrocampo. I nerazzurri però non sembrano disposti a fare sconti sul mercato.