Koopmeiners ha già deciso dove andrà dopo l'Atalanta: "Per loro posso sopportare anche la pioggia" Koopmeiners ha parlato con l'Atalanta per lasciare il club la prossima estate: "Voglio trasferirmi, ma spero che ricevano una bella somma per me"

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Teun Koopmeiners all'Atalanta potrebbe essere giunta al capolinea. Le voci di mercato sul centrocampista si rincorrono veloci e l'attenzione dei grandi club europei comincia a far gola anche a lui che dal ritiro dell'Olanda già pensa a costruire il suo futuro. Ai microfoni del De Telegraaf il giocatore olandese ha lasciato trapelare più di qualche indizio su cosa succederà in estate, confermando di aver parlato con il club per un possibile trasferimento.

Non è una novità che su di lui si siano fiondate la Juventus, l'Inter, il Napoli e alcune big della Premier League. Sirene impossibili da non ascoltare per lui: "Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare questa città". Dal ritiro della nazionale Koopmeiners ha anche confermato che lo scorso anno è stato vicino a vestire la maglia del Napoli: "Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli ma alla fine i club non si sono trovati".

Questa volta però non saranno gli azzurri a fargli gola, visto ce la concorrenza per lui è aumentata a dismisura, con l'inserimento di alcune squadre con le quali sarà difficile competere dal punto di vista economico. L'olandese è perfettamente a conoscenza delle società che vorrebbero puntare su di lui: "Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e club inglesi. Li leggo anche io o mi vengono inoltrate".

Come già sottolineato, Koopmeiners lascerà l'Atalanta soltanto a fronte di un'offerta importante, che possa soddisfare le aspettative del club e regalargli un grande salto in avanti. Il centrocampista non ha fatto apertamente il nome della squadra che potrebbe tentarlo, ma ha dato un indizio importantissimo sul prossimo campionato in cui gli piacerebbe giocare: "La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra posso sopportare anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo".