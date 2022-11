Kim si accorge della telecamera e si scatena in italiano: “Lo urla anche in allenamento” Kim protagonista in Atalanta-Napoli si è lasciato andare ad un’esultanza particolare dopo la fine della partita. Tutto immortalato dalle telecamere.

Ormai non è più una sorpresa. Kim Min-jae è uno dei punti di forza del super Napoli di Luciano Spalletti. Il difensore sudcoreano arrivato in punta di piedi in terra partenopea non sta facendo rimpiangere Koulibaly, e ha avuto un impatto eccezionale con il calcio italiano. Anche nella trasferta vittoriosa sul campo dell'Atalanta, Kim è stato un baluardo e un riferimento costante per i compagni. Fisicità, intelligenza tattica, piglio deciso e anche grande simpatia.

Già perché nel finale, il difensore del Napoli si è reso protagonista di un bel siparietto. Mentre l'Atalanta si lasciava andare alle proteste per il mancato prolungamento del recupero da parte dell'arbitro Mariani, gli azzurri celebravano una vittoria pesantissima. Tra loro anche Kim che ha lasciato il terreno di gioco sorridente in coppia con il match-winner Elmas. Il centrale di Spalletti quando si è reso conto di essere stato affiancato dall'operatore TV di DAZN non si è tirato indietro.

Dopo aver esternato tutta la sua gioia, ha esultato con entrambi i pugni chiusi avvicinandosi alla telecamera. Poi ecco la scena esilarante: ha chiuso la mano, replicando il gesto tipico del "perché" vero e proprio marchio di fabbrica per gli italiani, e ha urlato "mamma mia, mamma mia". Insomma Kim si sta integrando benissimo, a Napoli e in Italia e anche questa situazione lo conferma, con l'immagine diventata virale.

Nel post-partita ai microfoni di DAZN le scene dell'esultanza particolare di Kim è andata in onda nel corso dell'intervista al compagno di reparto Juan Jesus. Quest'ultimo oltre ad elogiare il sudcoreano, ha rivelato alcuni retroscena su di lui, simpaticissimi: "Ora sta imparando l’italiano e sulle palle ferme, ogni tanto lo senti urlare “Finito?” oppure ‘Mamma mia’. È un ragazzo d’oro, un guerriero che non molla mai. Simpaticissimo".