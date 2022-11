Assedio finale dell’Atalanta all’arbitro Mariani, il recupero diventa un caso Finale incandescente tra Atalanta e Napoli, con i nerazzurri che hanno assediato l’arbitro al momento dell’uscita dal campo. Sotto accusa la gestione del recupero.

A cura di Marco Beltrami

Atalanta-Napoli è iniziata con complimenti e abbracci, ma è finita tra grandi polemiche. Mentre la squadra di Luciano Spalletti esultava per il pesantissimo successo che ha allungato la striscia di vittorie e blindato ulteriormente il primo posto in classifica, i padroni di casa s'infuriavano con il direttore di gara Mariani. Quest'ultimo già durante i 90′ era stato contestato a più riprese dalla panchina nerazzurra e in primis da Gian Piero Gasperini, scatenato dopo il fischio finale.

La gestione dell'arbitro è stata messa in discussione dal tecnico dell'Atalanta, che in diverse occasioni è stato richiamato ad un atteggiamento più consono. Sono stati due i conciliaboli davanti alla panchina nerazzurra, che nel finale di gara si è infuriata prima per un angolo non concesso e poi per il recupero. Dopo il 90’ infatti come spesso accade in queste situazioni Spalletti ha optato per due sostituzioni, gettando nella mischia Gaetano e Zerbin al posto di Anguissa ed Elmas.

Gasperini nervoso durante il match

Il recupero iniziale di 4’ però è rimasto praticamente inalterato, visto che Mariani non ha optato per un ulteriore prolungamento del match per i cambi come definito da regolamento. Tra l'altro c'era stata anche una perdita di tempo relativa alle ammonizioni rifilate a Toloi e Zapata. Insomma una gestione del recupero inspiegabile di Mariani che avrebbe dovuto ampliare il tempo di gioco e invece ha deciso di fischiare la fine praticamente dopo una manciata di secondi allo scadere del tempo fissato in precedenza.

E quando sono terminate le ostilità, diversi giocatori della Dea hanno cercato di chiedere spiegazioni a Mariani prima che quest'ultimo raggiungesse il tunnel. Mentre i tifosi perdevano la testa, con un lancio di oggetti in direzione dell'ufficiale di gara, anche Gasperini provava a raggiungerlo per esternare il suo malcontento per il mancato prolungamento del recupero. Dopo aver allontanato Demiral, troppo veemente nelle proteste, Gasp ha cercato il confronto con Mariani, senza però particolare fortuna.

Nel post-partita Gasperini ha gettato acqua sul fuoco, sottolineando comunque le proprie perplessità sul modo in cui l'arbitro Mariani ha operato nel recupero sottolinenando comunque la bontà della sua direzione di gara in precedenza. A proposito di reazioni e commenti, grandi dubbi da parte dell'ex arbitro Luca Marelli voce di DAZN. L'esperto ha rimarcato l'errore del direttore di gara nel non aggiungere un appendice al suo recupero: una situazione a suo dire abbastanza inspiegabile.