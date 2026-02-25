Kelly espulso in Juve-Galatasaray, l’arbitro estrae il secondo giallo: il VAR lo richiama, rosso diretto

Episodio più che dubbio e contestato ad inizio di secondo tempo di Juventus-Galatasaray per un contatto aereo tra Kelly e Yilmaz con l'arbitro Pinheiro che interviene subito e ferma il gioco. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo, è il secondo per il difensore bianconero che così riceve l'espulsione. Ma al di là dell'evidente intervento del bianconero sull'avversario, su cui frana colpendolo da dietro anche se sbilanciato dal turco, i maggiori dubbi arrivano per l'immediato, se non contemporaneo intervento del VAR che richiama al monitor l'arbitro. Revisione dell'episodio e cambio di decisione: Kelly resta espulso, non più per doppio giallo ma per rosso diretto.

Cos'è accaduto tra Kelly e Naris Yilmaz: l'arbitro decide ma viene richiamato da VAR

Kelly salta e atterra strisciando involontariamente i tacchetti sul polpaccio di Baris Yilmaz, che colpito da dietro cade rovinosamente in campo. L'arbitro sventola subito il secondo cartellino giallo per il difensore della Juventus, costretto a lasciare il campo, poi i dubbi aumento sulla durissima decisione con il VAR che ci mette del suo: richiama a rivedere l'azione con Pinheiro che annulla la seconda ammonizione ed espelle direttamente Kelly. Una decisione che lascia la Juventus in 10 mentre la gara è apertissima con i bianconeri in vantaggio 1-0 e alla ricerca della disperata rimonta.

Un episodio che ha acceso subito la polemica in campo e in diretta TV: Spalletti e tutta la Juventus sono rimasti basiti per la decisione dura di espellere Kelly mentre l'ex arbitro Calvarese su Prime, dove la gara è in esclusiva si è trovato totalmente in disaccordo con le scelte di campo di Pinheiro e del VAR: "Non sono per nulla concorde, per me non è un fallo da espulsione" ha sottolineato più volte una volta chiamato a dare il proprio parere, mentre ancora si sprecavano i replay dell'episodio.

Il cortocircuito arbitro-VAR: Kelly espulso, ma era doppio giallo o rosso diretto?

Una situazione decisamente borderline che riaccende il dibattito sull'utilità reale del VAR, del suo protocollo e l'aiuto che possa dare agli arbitri. Lasciando più di una semplice perplessità per la dinamica della situazione che ha visto Pinheiro decidere sul campo per un doppio giallo, con una scelta che – per il protocollo in vigore che già sappiamo cambierà – zittisce il VAR che non può intervenire. Eppure, nel caso specifico, l'arbitro è stato richiamato comunque al monitor e ha mutato alla fine la decisione per il rosso diretto. Anche se cambiando gli addendi il risultato non è cambiato (Kelly ha dovuto comunque abbandonare il campo), non si spiega del tutto l'intervento della moviola.