Kelly è il “primo acquisto” della Juve per la prossima stagione: quanto è costato l’obbligo di riscatto Lloyd kelly è diventato un nuovo giocatore della Juventus dopo l’obbligo di riscatto scattato a seguito dell’accordo contrattuale fatto col Newcastle a gennaio. Tutte le cifre dell’operazione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Lloyd Kelly è diventato in poco tempo uno dei titolari fissi della difesa della Juventus. Più per necessità che per un reale merito del giocatore, prima Thiago Motta e poi Igor Tudor, hanno puntato forte sul 26enne difensore inglese arrivato dal Newcastle nel mercato di gennaio. Il suo inserimento è stato quasi immediato specie per via degli infortuni dei vari Bremer e Cabal a cui per un po' di tempo si è aggiunto anche Kalulu e Renato Veiga. Con Gatti ha formato per un po' la difesa bianconera prima che anche il centrale azzurro si infortunasse.

Presenze e prestazioni più o meno buone che hanno visto il giocatore diventare presto una delle certezze della Juventus per questo finale di stagione che oggi ha visto anche scattare l'obbligo di riscatto previsto nell'accordo di gennaio col Newcastle. Attualmente fermo per un infortunio al bicipite femorale, Kelly ha collezionato 10 presenze in Serie A, 2 in Champions League a una in Coppa Italia che hanno fatto scattare la soglia minima di presenze stagionali. L'operazione costerà 14,5 milioni, che si sommano ai 3 spesi a gennaio per il prestito più oneri.

Kelly in azione contro il Lecce.

Di fatto la Juventus ha versato al Newcastle 3 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungono 0,8 milioni di oneri accessori. Il riscatto costerà 14,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, a cui vanno sommati altri 2,7 milioni di oneri. A questa cifra va inoltre aggiunto un bonus fino a 6,5 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il totale fa oltre 27 milioni di euro, anche se la Juventus ha già registrato l’operazione come acquisto a titolo definitivo per 17,5 milioni più oneri. Cambierà dal prossimo anno anche la cifra dell'ingaggio del giocatore.

Il costo dell'ingaggio di Kelly alla Juventus

Per questa stagione, tra la quota di ammortamento e l’ingaggio per la sola seconda parte di stagione, Kelly è costato qualcosa come 4,2 milioni. Una cifra che andrà a lievitare nel prossimo anno fino a raggiungere il doppio, ovvero 8,33 milioni. Di certo si può parlare di "primo acquisto" ufficiale per la prossima stagione di una Juventus che mai come in questo momento ha però bisogno di tutto per poter raggiungere quel quarto posto Champions che mai come in questo momento rappresenta l'obiettivo massimo al termine di un'annata di certo da dimenticare.