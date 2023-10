Keane disgustato da Guardiola: gli dà del falso in diretta per quello che fa con Haaland Roy Keane ha distrutto in diretta Pep Guardiola, dando del falso al tecnico catalano mentre assisteva al suo confronto con Haaland al termine del derby stravinto dal Manchester City sullo United.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica il Manchester City ha dato una sonora lezione ai cugini dello United nel derby, battendoli per 3-0 grazie a una doppietta del solito Erling Haaland e alla rete finale di Phil Foden. Gli Sky Blues adesso sono secondi in classifica assieme all'Arsenal a due punti dal sorprendente Tottenham capolista. Haaland è stato inarrestabile per Maguire ed Evans, mettendo a segno le reti numero 12 (su rigore) e 13 della sua stagione, partita sulla falsariga della precedente, ovvero con la media di quasi un gol a partita (ha giocato finora 15 match).

Le marcature personali di Haaland avrebbero potuto essere anche di più, ma il bomber norvegese si è trovato sulla sua strada uno strepitoso Onana. In particolare qualche istante prima dell'intervallo, sembrava fatta per il raddoppio di testa, ma il portiere camerunense ex Inter si è superato con una splendida parata.

Erling tuttavia perdona una volta, non due: appena quattro minuti dopo l'inizio del secondo tempo, il 23enne ex Dortmund ha avuto un altro pallone sulla testa e stavolta non ha fallito l'appuntamento con la rete.

I due episodi sono stati evidentemente oggetto di un dialogo a fine partita tra l'attaccante e Pep Guardiola, un confronto non breve che è stato immortalato dalle telecamere. Dopo che il tecnico catalano e i giocatori delCity avevano festeggiato la vittoria con i propri tifosi sotto il settore ospite, i due hanno parlato fittamente mentre tornavano verso la metà campo.

Guardiola sembrava mostrare al proprio attaccante il modo corretto di colpire di testa, probabilmente in riferimento alla prima occasione non concretizzata. Una scena che secondo Roy Keane sarebbe stata tuttavia assolutamente non spontanea, per non dire artefatta, insomma una recita messa giù ad uso di chi guardava.

Mentre Pep veniva mostrato parlare con Haaland e spiegargli come a suo dire avrebbe dovuto posizionarsi per battere Onana, l'ex capitano del Manchester United – in veste di opinionista televisivo – ha bollato quello che stava accadendo sotto gli occhi degli spettatori come assolutamente falso, una messa in scena vera e propria per alimentare il proprio ego: "È tutto spettacolo. Possono fare quella chiacchierata nello spogliatoio, qual è il problema? Non c'è bisogno di stare in campo a parlarne per cinque minuti. Entra nel tunnel e goditi la vittoria".

Sarà stata la scoppola nel derby, ma davvero Guardiola non va giù a Keane…