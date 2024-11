Kean e Adli trascinano la Fiorentina al primo posto in classifica. Pareggio fra Torino e Monza

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Assieme a Inter e Atalanta c'è ancora una volta la Fiorentina. La Viola è la vera sorpresa di questa stagione e continua a regalare grandi certezze, trascinata da uno strepitoso Moise Kean. L'attaccante, assieme al gol degnato da Adli, fa festa in casa del Como e rilancia la sua squadra al primo posto insieme alle grandi. Meno sorrisi in Torino-Monza che nel giro di tre minuti sbloccano la partita e sigillano un pareggio un po' inutile per entrambe.

La Fiorentina vince e vola

È una Viola strepitosa quella vista a Como e che risponde a tono alle rivali che ieri hanno fatto il loro dovere. Il primo gol arriva quasi subito, al 19′, con una botta da fuori di Adli che ha subito ribaltato le carte in casa della squadra di Fabregas, incapace di reagire dopo lo svantaggio. Da lì in poi la Fiorentina ha gestito bene, anche nei momenti di sofferenza grazie a un super de Gea che si dimostra ancora una volta l'oro di questa squadra.

Il sigillo sulla partita arriva al 68′ quando sale in cattedra Kean: il trascinatore della squadra questa volta batte Audero con un tiro di prima intenzione e corre a festeggiare con la sua squadra, prima in classifica per il momento assieme a Inter e Atalanta.

Solo 1-1 fra Torino e Monza

Il cammino delle due squadre non viene sconvolto da un pareggio che lascia un po' di delusione. Nel primo tempo è quasi calma piatta: l'unica occasione importante è arrivata grazie a Maldini nei primi minuti di gara che con un tiro ha messo in grande difficoltà Milinkovic-Savic. Poi poco altro, fino alla metà del primo tempo dove nel giro di tre minuti è accaduto di tutto.

Al 60′ Masina regala il gol a Torino con un colpo di testa quasi perfetto, ma al 63′ il Monza risponde immediatamente a tono con un'altro colpo di testa, questa volta arrivato grazie a Djuric. Per i granata arrivano diverse occasioni nel finale di partita ma alla fine nulla cambia e il risultato resta inchiodato sull'1-1.