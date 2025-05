video suggerito

Kean si vendica di Holm ballandogli in faccia la “griddy dance” dopo aver aspettato per 5 mesi L’attaccante della Fiorentina ha inscenato uno strano balletto dopo aver segnato la rete del 3-2. Dietro quello sfottò c’era una cosa che s’era legato al dito per gli sberleffi ricevuti all’andata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Moise Kean se l'era legata al dito e, dopo aver segnato nel finale la rete del 3-2 che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Bologna, s'è abbandonato a un'esultanza particolare. Ha "griddato" in faccia a Holm. Proprio così, "griddato". E cosa significa? Il verbo viene mutuato al griddy, ovvero una specie di balletto in cui si alternano ritmicamente i movimenti di braccia e tacchi. Una sorta di euforia da video-gioco che al Franchi è andata in scena realmente.

La vendetta consumata da Kean contro il Bologna e Holm

L'attaccante ha inscenato quella strana danza e, soprattutto, lo ha fatto (volutamente) sotto gli occhi dell'avversario. È stata una mancanza di rispetto? No. Semmai una vendetta per quanto era accaduto all'andata, quando a lasciarsi andare a un atteggiamento del genere era stato il difensore svedese dei felsinei. Allora era stata la Viola a uscire a capo chino al campo, incassando lo sberleffo e tornando nello spogliatoio battuta dopo una striscia di ben 8 vittorie consecutive che l'aveva proiettata tra le prime posizioni.

Il calciatore scandinavo a sua discolpa sostenne che quella celebrazione non era certo una novità e che lui stesso l'aveva praticata anche in altre occasioni. Provò così a dissimulare quello che era apparso chiaro a tutti: che si trattava di uno sfotto' nei confronti della Fiorentina e, nello specifico, di Kean.

Ecco perché dopo aver realizzato il gol vittoria (cancellando le residue speranze del Bologna di restare in corsa per un posto in Champions fino all'ultima giornata) l'ex punta della Juve proprio non è riuscita a trattenersi. E ha stuzzicato Holm mettendosi a ballare davanti a lui in maniera provocatoria. Lo ha guardato dritto negli occhi e gli ha anche sorriso per scherno. La reazione dello svedese? Ha accettato col sorriso sulle labbra quell'ironia, fissando Kean che si dimenava a un metro da lui.

Cos'è il "griddy" inscenato dall'attaccante per burlarsi dell'avversario

Il "Griddy" è un ballo caratterizzato da una postura, da passi e altre movenze che in apparenza sembrano scoordinate ma in realtà rappresentano proprio il modo d'interpretare quel ritmo: si alternano battute di tacco, effettuate sia in piedi sia camminando e completando la ‘coreografia' agitando le braccia avanti e indietro.

Qual è l'origine del "griddy"? Tutto nasce nel 2018 da un'invenzione – poi divenuta virale – da parte di Allen Davis, un giocatore di football della scuola superiore. Un anno dopo (2019) è stata ripresa tante volte da acquisire notevole viralità sulla piattaforma di TikTok. In alcuni video-game legati al calcio è perfino possibile ricreare questa espressione dopo aver segnato un gol, basta conoscere la giusta combinazione di tasti sul controller.