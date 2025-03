video suggerito

Kean può tornare ad allenarsi dopo il trauma cranico: come sta e quando potrà scendere in campo Con una nota ufficiale la Fiorentina ha comunicato che Kean può riprendere l'attività agonistica. Gli esami effettuati dopo il trauma cranico hanno dato esito positivo, quando tornerà a giocare.

A cura di Ada Cotugno

La paura è passata per Moise Kean e adesso può puntare al ritorno in campo. Durante la partita contro il Verona l'attaccante aveva subito un colpo alla fronte ed era stato trasportato fuori dal campo in barella e immobilizzato: scene che avevano destato immediatamente preoccupazione dai tifosi ed erano state immediatamente seguite dagli accertamenti che avevano certificato il trauma cranico subito per uno scontro di gioco fortuito. Per fortuna nulla di grave e adesso, dopo ulteriori esami, la Fiorentina ha comunicato che il giocatore può riprendere la normale attività agonistica e tornare ad allenarsi con i suoi compagni.

Con una nota ufficiale il club Viola ha annunciato l'esito positivo delle visite alle quali Kean è stato sottoposto, le ultime prima di dare la luce verde per la ripresa dei lavori con la sua squadra. Nell'ultima partita vinta contro il Lecce il giocatore aveva seguito la squadra dagli spalti, proprio nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, ma potrà tornare in campo già per gli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos.

Come sta Kean dopo il trauma cranico

Arrivano notizie molto positive dalla Fiorentina e Kean può tornare finalmente a sorridere. Gli ultimi esami hanno dato grandi rassicurazioni sulle sue condizioni dopo il trauma cranico subito durante la partita contro il Verona e Palladino può inserirlo nel gruppo di giocatori convocabili per la prossima partita, lo scontro con il Panathinaikos di Conference League. La nota della Viola è la prima vera buona notizia: "ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona-Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica".

Nella partita contro il Lecce l'attaccante era rimasto in tribuna in via precauzionale, perché soltanto pochi giorni prima era stato protagonista di uno scontro di gioco con Dawidowicz in cui ha avuto la peggio: involontariamente l'avversario gli aveva colpito la testa con il ginocchio, facendogli perdere i sensi per qualche secondo. Prima si era spaccato un sopracciglio, poi era tornato in campo dove si era subito accasciato perdendo i sensi per qualche secondo.