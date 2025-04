Kean convocato per il Betis, sciolti i dubbi: la probabile formazione della Fiorentina

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Moise Kean fra i convocati da Raffaele Palladino dopo le assenze contro Cagliari e Empoli: l'attaccante della Nazionale Italiana sarà a disposizione della Fiorentina in occasione della semifinale d'andata di Conference League in programma domani alle 21 a Siviglia contro il Betis. Il calciatore classe 2000 ha saltato due gare di campionato consecutive per motivi familiari, che lo hanno portato a raggiungere Parigi dove vivono la compagna e una parte dei parenti. Kean è rientrato a Firenze lunedì e da ieri ha ripreso ad allenarsi.

Sia il direttore sportivo Daniele Pradè che lo stesso Raffaele Palladino al termine della partita contro l'Empoli avevano parlato proprio di Kean cercando di tranquillizzare i tifosi sul suo rientro, con lo stesso allenatore che ha parlato di contatti continui tra lui e il suo calciatore: “L’ho sentito tante volte tramite messaggio. Ha fatto sentire il suo affetto anche a distanza, noi abbiamo rispettato un suo momento delicato".

Questo l'elenco dei convocati, tra i quali rientra anche Colpani dopo un lungo stop per infortunio: Adli, Beltran, Caprini, Cataldi, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Betis

Raffaele Palladino ritrova Kean tra i convocati e il centravanti sarà titolare la partita che si giocherà all'Estadio Benito Villamarin nel tandem d’attacco con Gudmundsson.

Sarà assente Dodò, che si è sottoposto ad un intervento di appendicectomia venerdì scorso, ma la Fiorentina proporrà il classico 3-5-2 con Pongracic, Comuzzo e Ranieri a proteggere la porta di De Gea, sulle fasce confermato nel nuovo ruolo Folorunsho, mentre dall’altra parte ci sarà Gosens. In mezzo al campo il trio formato da Mandragora, Cataldi e Fagioli.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.