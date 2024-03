Karius sogna la Serie A e racconta il primo incontro con Diletta Leotta a Parigi: non sapevano niente Loris Karius nel prossimo giugno sposerà Diletta Leotta e vorrebbe avvicinarsi alla sua famiglia, che adesso comprende anche la piccola Aria: “La Serie A sarebbe un’ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me”. Il portiere tedesco racconta il primo incontro a Parigi con la sua compagna: “Due persone normali che si amano e hanno avuto la fortuna di trovarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Loris Karius a 30 anni è un uomo pienamente realizzato negli affetti, promesso sposo felice di Diletta Leotta, che l'anno scorso ha partorito la loro prima figlia Aria. Ma ora vorrebbe di più anche dalla sua vita professionale: tornare a giocare stabilmente da titolare in una squadra che gli dia fiducia, magari in Serie A per stare vicino alla sua futura moglie. Il tedesco lancia un appello in tal senso – visto l'approssimarsi della finestra di mercato estiva, che coinciderà anche col suo matrimonio – e racconta come è nato l'amore con Diletta, spiegando che quando si sono incontrati a Parigi non sapevano chi fosseo l'un l'altro.

Loris Karius con Diletta Leotta, si sposeranno a giugno

Karius ha pagato carissimo la serata tragica – sportivamente parlando – della finale di Champions League persa dal suo Liverpool nel 2018 contro il Real Madrid, quando i suoi errori gravissimi sui gol di Benzema e Bale spalancarono la porta al successo delle merengues. Da allora la carriera del portiere è crollata in un abisso da cui non è più riuscito a risollevarsi. I Reds lo hanno prestato al Besiktas e all'Union Berlino, poi lo hanno tenuto ai margini nell'ultimo anno di contratto (2021-22, mai neanche convocato).

Quell'estate si è trasferito a parametro zero al Newcastle, suo attuale club, dove il suo destino è appena migliorato: 9 convocazioni (e panchine) nella prima stagione, con una sola presenza – tanto clamorosa quanto casuale, viste le assenze degli altri portieri – nella finale di Coppa di Lega persa 2-0 col Manchester United; ancora solo panchine nell'attuale annata, con una sola apparizione – stavolta in Premier League – il 24 febbraio contro l'Arsenal, altra sconfitta per 4-1.

Karius impegnato in Arsenal-Newcastle lo scorso febbraio

Karius sa di valere di più e vuole dimostrarlo adesso che è ancora giovane: "Voglio tornare a essere un numero uno come lo sono sempre stato tranne gli ultimi due anni. Quando gioco, faccio bene e so di avere abbastanza qualità per rendere ancora ai massimi livelli. La Serie A sarebbe un'ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me, indipendentemente dalla vicinanza alla mia famiglia. La seguo da sempre e mi intriga molto, ma è presto per parlare del futuro. Sicuramente punto a giocare di più e per questo mi alleno duramente ogni giorno".

Nelle parole che il tedesco dedica alla sua compagna si percepisce quanto amore li leghi: "Diletta mi supporta – spiega alla Gazzetta dello Sport – Non può aiutarmi a giocare a calcio, ma io so che posso sempre parlare con lei. È bello avere qualcuno a casa che ci sia sempre per te, è un grandissimo aiuto. Lei fa tutto per me: è una sensazione fantastica".

Loris e Diletta sono diventati genitori della piccola Aria lo scorso agosto

Che nessuno pensi alla classica relazione tra personaggi famosi, qua è successo tutt'altro. Un incontro tra due ragazzi che si sono piaciuti e neanche erano a conoscenza della fama dell'altro: "Diletta è molto conosciuta in Italia ma quando ci siamo incontrati la prima volta a Parigi non sapevo molto di lei né lei di me. Ho scoperto dopo cosa facesse, tra di noi è iniziato tutto in maniera molto naturale. Siamo due persone normali che si amano e hanno avuto la fortuna di trovarsi".

Prossimo appuntamento le nozze a giugno, e poi chissà, potrebbero aprirsi le porte della Serie A per Karius: se qualcuno ha bisogno di un portiere esperto e con motivazioni al massimo, si faccia avanti…