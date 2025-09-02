Karius rinasce in Germania e lo Schalke spiega la sua incredibile trasformazione: “Ora è più sicuro”

Loris Karius è rinato allo Schalke 04 grazie al suo inizio di campionato straripante in Germania. L’ex portiere del Liverpool ha impressionato il club: “Ora è più sicuro e più dominante”.

Loris Karius ha lasciato la porta dello Schalke 04 per la prima volta inviolata in questa stagione. Il portiere tedesco, che con la sua squadra sta disputando un ottimo inizio di campionato frutto di una vittoria e una sconfitta è stato uno dei protagonisti dell'ultimo successo in trasferta in casa della Dynamo Dresda. Il portiere trentaduenne sembra essersi lasciato ormai alle spalle il suo passato calcistico che l'ha reso noto in modo negativo qualche anno fa per quelle due papere viste in occasione della finale di Champions League persa dal Liverpool contro il Real Madrid.

Nella serie B tedesca Karius sembra essere rinato e lo sottolineano anche gli stessi dirigenti dello Schalke che hanno commentato la sua prestazione nell'ultima sfida di campionato. Basti pensare che dopo un minuto e mezzo dall'inizio della sfida gli avversari hanno provato a rendersi subito pericolosi tirando sul secondo palo dopo un potente cross dalla destra. Sebbene l'arbitro Hartmann avesse poi segnalato l'episodio per fuorigioco, Karius aveva già deviato la sfera con una parata perfetta. "Una mossa come questa all'inizio ti dà una sensazione positiva immediata e ti aiuta a entrare rapidamente in partita", ha spiegato lo stesso portiere a fine partita.

Il veterano si è distinto anche in altre situazioni simili diventando presto un elemento fondamentale per la vittoria. "In questo campionato equilibrato, è sempre importante mantenere la porta inviolata il più a lungo possibile e rimanere in partita – ha spiegato Karius -. Perché abbiamo sempre il potenziale per segnare in attacco". È quello che è successo a Dresda: dopo un gol annullato dai padroni di casa per fuorigioco, Kenan Karaman ha segnato il gol decisivo su rigore, assicurando la vittoria in trasferta per 1-0. "In questo campionato serve anche la fortuna necessaria per sopravvivere".

Karius in azione con lo Schalke.

Anche Youri Mulder ha elogiato le parate e la prima porta inviolata della stagione: "Loris è stato incredibilmente forte oggi con il suo carisma; per me, è stato il giocatore migliore della partita" ha detto il direttore sportivo dello Schalke sottolineando come Karius sia tornato ad allenarsi completamente a ritiro iniziato. "Sta diventando più forte, più sicuro e più dominante di settimana in settimana – ha spiegato l'allenatore Miron Muslic – Ha fatto parate eccellenti durante gli attacchi pericolosi del Dresda e sono parate davvero nette. Ma sapere che in difesa abbiamo un uomo come che può anche parare tiri imprendibili ci dà molta stabilità".