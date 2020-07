Kamil Glik è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Benevento. Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell'intesa tra il club campano fresco di promozione in Serie A e il Monaco per il difensore polacco che in Italia ha già indossato in passato le casacche di Palermo, Bari e Torino. La società giallorossa è letteralmente scatenata in sede di trattative e dopo l'arrivo del bomber Remy si prepara a chiudere un'altra operazione, per rinforzare la propria difesa.

Kamil Glik al Benevento, le ultime notizie di mercato

A meno di clamorosi colpi di scena, Kamil Glik vestirà la maglia del Benevento nella prossima stagione. Come confermato da Sky Sport, la trattativa tra la società campana reduce da una stagione eccezionale culminata nella promozione in Serie A ha raggiunto l'accordo per l'acquisto dell'esperto difensore polacco. La trattativa è ormai ai dettagli e dovrebbe chiudersi in maniera definitiva già nel week-end permettendo così a Glik di tornare a calcare i campi della Serie A. Un rinforzo d'esperienza per Pippo Inzaghi che puntella la sua difesa con un difensore abile anche in proiezione offensiva.

Glik-Benevento, le cifre dell'operazione

Quanto costerà al Benevento l'operazione Glik? L'intesa con il Monaco è stata raggiunta sulla base di 3 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni individuali. Nessuna indiscrezione invece al momento sullo stipendio che il difensore polacco percepirà in Campania. Dopo le stagioni con Palermo e Bari, e i 5 anni da leader a Torino (in cui ha indossato anche la fascia di capitano), Glik è pronto per una nuova avventura italiana con la maglia giallorossa. Tra gli obiettivi, anche quello di provare a superare il suo record di gol stagionali in Serie A, ben sette, realizzato in granata.

Le trattative di mercato del Benevento

Secondo colpo di mercato dalla Francia per il Benevento che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Remy, si prepara anche a chiudere l'affare Glik. La società giallorossa è una delle più attive sul mercato, protagonista di diverse trattative. Tanti i nomi accostati alle "Streghe": da Llorente a Younes, da Iturbe e Obi Mikel, passando per Gervinho fino alle suggestioni Mandzukic, Schurrle e Pato. Altri affari in entrata sono dietro l'angolo.