Kalulu esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione contro la Lazio: ripete la stessa frase

A cura di Marco Beltrami

Pierre Kalulu l'ha combinata grossa in Lazio-Juventus. Il suo colpo a Castellanos, pizzicato dal VAR, ha complicato i piani dei bianconeri che ora rischiano di perderlo per più di una giornata di squalifica. La sua reazione dopo l'espulsione è stata molto forte: l'ex Milan non si è dato pace e a più riprese ha provato a giustificare le sue ragioni.

Kalulu espulso contro la Lazio, non si dà pace

Quando l'arbitro Massa ha estratto il cartellino rosso davanti a Kalulu punendo la sua sbracciata a Castellanos, il difensore non c'ha visto più. Kalulu ha provato a spiegare la sua innocenza al direttore di gara senza fortuna. Inevitabile dunque l'uscita dal campo, per permettere alla partita di proseguire. Stando al racconto di DAZN, il calciatore di Tudor per la frustrazione si è lasciato andare alla commozione.

Le parole di Kalulu dopo il rosso in Lazio-Juventus

Pinsoglio e Perin sono intervenuti per cercare di scortarlo negli spogliatoi e consolarlo. Un tentativo inizialmente fallito, visto che il calciatore ha ribadito la sua innocenza a tutti. Lasciando il terreno di gioco Kalulu ha ripetuto: "Si è buttato, si è buttato", credendo di essere vittima di un'ingiustizia. Secondo la sua versione dei fatti, Castellanos avrebbe accentuato il colpo traendo in inganno l'arbitro. A giudicare dai replay, a prescindere dal comportamento dell'attaccante della Lazio, comunque Kalulu ha sbracciato

Grande amarezza da parte di Tudor che comunque ha voluto salvaguardare l'immagine di Kalulu, con la speranza che non arrivi la stangata: "Dispiace, sono due gare in cui abbiamo giocatori in meno. Ho visto le immagini, il gesto c'era ma non so se lo prende in viso o no, un'ingenuità. Un ragazzo perbene, gli dispiace ma ripeto, è una bravissima persona e una bellissima sorpresa, di grandi valori. Dispiace, ora vediamo che succede, magari gli danno solo una giornata".