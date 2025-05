video suggerito

Follia Kalulu, colpisce volontariamente Castellanos al volto: espulso con il VAR, Juventus in dieci Al 60′ episodio chiave in Lazio-Juventus: Kalulu è stato espulso con il rosso diretto dopo revisione al VAR di un contatto con Castellanos. Nulla da fare per il difensore bianconero che lascia in 10 i suoi compagni poco dopo il gol del vantaggio di Kolo Muani. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosso con il VAR in Lazio-Juventus: per Kalulu non c'è stato scampo perché l'espulsione è stata decretata rivedendo le immagini dell'episodio che ha visto scattare scintille tra il difensore bianconero, ex Milan, e l'attaccante della Lazio. Tutto poco dopo il vantaggio juventino a inizio di ripresa grazie a Kolo Muani che ha spaccato in due l'equilibrio di un match che stentava a dare emozioni uniche. In pochi istanti, invece, i due episodi che hanno caratterizzato l'inizio di secondo tempo: prima il vantaggio esterno della Juventus, poi il rosso diretto con l'ausilio del VAR a Kalulu che vedrà ora la Lazio poter giocare in superiorità numerica in cerca della rimonta.

Cos'è accaduto in Lazio-Juventus tra Kalulu e Castellanos

Il difensore francese della Juventus al 60′ ha colpito Castellanos al volto, volontariamente, dopo aver passato la palla a Di Gregorio. L’arbitro Massa è stato richiamato al VAR per valutare l’episodio, e dopo qualche istante è tornato in campo estraendo il cartellino rosso nei confronti del difensore: condotta violenta. Per questo gesto golle, l’ex Milan si prenderà due giornate di squalifiche e la sua stagione, quindi, si è conclusa in anticipo.

(in aggiornamento)