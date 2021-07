Kaio Jorge, c’è solo la Juventus: Milan defilato, il piano dei bianconeri La Juventus ha intensificato i contatti con il Santos per Kaio Jorge, che potrebbe anche arrivare in questa sessione di mercato. Il piano dei bianconeri prevede la possibilità del pagamento di un indennizzo al club brasiliano, con il Milan che ormai si è defilato nella corsa al giovane talento brasiliano.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è solo l'affondo per Manuel Locatelli e il tentativo di riportare a Torino Miralem Pjanic nel mercato della Juventus. C'è anche il nome di Kaio Jorge nella lista degli obiettivi delle trattative di Madama. Il 19enne brasiliano potrebbe arrivare già in questa sessione alla corte di Massimiliano Allegri, senza aspettare il 31 dicembre quando sarà libero di muoversi dal Santos a zero, essendo in scadenza di contratto. Il Milan, altra società interessata a Kaio Jorge sembra ormai defilato.

Quando si parla di Kaio Jorge in Brasile gli aggettivi si sprecano. In lui, tanti hanno visto l'attaccante del futuro del Brasile, ovvero l'erede di Neymar capace di far sognare il popolo verdeoro. Sono bastati 5 minuti di provino al Santos per puntare su di lui, dopo che il padre ex calciatore e allenatore aveva provato a proporlo anche al San Paolo. Nei bianconeri del Brasile, il classe 2002 ha dimostrato sin da subito di avere doti importanti bruciando le tappe, ed esordendo a 16 anni nel calcio professionistico. Per lui è arrivata anche una clausola rescissoria importante, che ora però anche in segno di "riconoscenza" è stata messa da parte.

Inevitabile dunque che il suo nome sia finito sui taccuini di numerosi club europei e in primis italiani che hanno avuto modo di vederlo in azione in occasione dei Mondiali Under 17 in cui si è messo in mostra conquistando il titolo di capocannoniere. Dribbling, abilità sia nel giocare per la squadra, che nel vedere la porta, è il classico centravanti moderno che tra l'altro sta acquisendo anche una fisicità importante. Sicuramente i margini di crescita sono ancora tanti, anche perché in Europa è tutta un'altra storia, rispetto al Brasile e Jorge dovrà farsi le ossa.

La Juventus nelle ultime 48 ore sembra aver bruciato la concorrenza delle altre pretendenti e in primis del Milan, non intenzionato a partecipare ad eventuali aste e prelevare il ragazzo se non a zero quando andrà in scadenza di contratto nel prossimo dicembre. La società bianconera però spera, di trovare l'intesa già nell'immediato, magari come evidenziato da Sky, dietro pagamento di un indennizzo al Santos. In questo caso il "predestinato" brasiliano potrebbe approdare subito a Torino. D'altronde l'intesa di massima tra il ragazzo e la Juve è stata già raggiunta.