Kaio Jorge brilla in Brasile, quanto può guadagnare la Juve dalla sua cessione: cosa dice la clausola

La Juventus potrebbe ricavare una discreta somma in caso di cessione di Kaio Jorge: il brasiliano è seguito da diversi top club ed è valutato circa 50 milioni.

Il protagonista del prossimo calciomercato in Brasile sarà Kaio Jorge, entrato nel mirino delle grandi squadre dopo una stagione molto positiva. Alla Juventus è stato poco più che una meteora, ma ritornato in patria è riuscito a costruirsi una buona carriera: dopo la parentesi bianconera e il prestito al Frosinone dal 202 è al Cruzeiro ma adesso è destinato a compiere uno step successivo.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte per lui si sarebbe mosso anche il Flamengo, un'opportunità preziosa per il 23enne che potrebbe tornare in un top club per fare il salto di qualità. Il suo cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, per la grande gioia della Vecchia Signora che potrebbe ricavarne un tesoretto grazie alla clausola inserita nel suo contratto.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in una grande squadra in Brasile

Quanto guadagnerà la Juve da Kaio Jorge

Il rientro in Brasile ha dato una svolta all'attaccante trasformandolo in un giocatore prolifico e decisivo, pronto a fare il salto di qualità che aspettava da diverso tempo. Con il Cruzeiro segna tantissimi gol grazie al suo personalissimo stratagemma, ma l'ottima stagione ha attirato su di lui le attenzioni dei grandi club tra cui il Flamengo che è pronto a offrire 30 milioni di euro. Per lui però il prezzo è fissato sui 50 milioni, ma presto potrebbe scatenarsi un'asta che fa sorridere la Juventus.

Al momento della cessione nel suo contratto è stata inserita una clausola che garantisce ai bianconeri la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. E siccome si parla di cifre importanti la Juve potrebbe ricavarne una soma discreta: otterrà il 30% del prezzo del suo cartellino che, se dovesse essere confermato a 50 milioni, porterebbe nelle casse della Vecchia Signora 15 milioni di euro. La dirigenza segue con attenzione le sorti di Kaio Jorge sperando che il calciomercato possa regalare piacevoli sorprese.