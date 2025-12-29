Calcio
video suggerito
video suggerito

Kaio Jorge brilla in Brasile, quanto può guadagnare la Juve dalla sua cessione: cosa dice la clausola

La Juventus potrebbe ricavare una discreta somma in caso di cessione di Kaio Jorge: il brasiliano è seguito da diversi top club ed è valutato circa 50 milioni.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il protagonista del prossimo calciomercato in Brasile sarà Kaio Jorge, entrato nel mirino delle grandi squadre dopo una stagione molto positiva. Alla Juventus è stato poco più che una meteora, ma ritornato in patria è riuscito a costruirsi una buona carriera: dopo la parentesi bianconera e il prestito al Frosinone dal 202 è al Cruzeiro ma adesso è destinato a compiere uno step successivo.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte per lui si sarebbe mosso anche il Flamengo, un'opportunità preziosa per il 23enne che potrebbe tornare in un top club per fare il salto di qualità. Il suo cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, per la grande gioia della Vecchia Signora che potrebbe ricavarne un tesoretto grazie alla clausola inserita nel suo contratto.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in una grande squadra in Brasile
Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in una grande squadra in Brasile

Quanto guadagnerà la Juve da Kaio Jorge

Il rientro in Brasile ha dato una svolta all'attaccante trasformandolo in un giocatore prolifico e decisivo, pronto a fare il salto di qualità che aspettava da diverso tempo. Con il Cruzeiro segna tantissimi gol grazie al suo personalissimo stratagemma, ma l'ottima stagione ha attirato su di lui le attenzioni dei grandi club tra cui il Flamengo che è pronto a offrire 30 milioni di euro. Per lui però il prezzo è fissato sui 50 milioni, ma presto potrebbe scatenarsi un'asta che fa sorridere la Juventus.

Leggi anche
Cosa ha detto Spalletti ai calciatori nell'intervallo di Pisa-Juve: tremavano anche le mura

Al momento della cessione nel suo contratto è stata inserita una clausola che garantisce ai bianconeri la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. E siccome si parla di cifre importanti la Juve potrebbe ricavarne una soma discreta: otterrà il 30% del prezzo del suo cartellino che, se dovesse essere confermato a 50 milioni, porterebbe nelle casse della Vecchia Signora 15 milioni di euro. La dirigenza segue con attenzione le sorti di Kaio Jorge sperando che il calciomercato possa regalare piacevoli sorprese.

Calcio
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juventus ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi
Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l'arbitro non ha fischiato il rigore
L'accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l'abbraccio con Dybala: "Bentornato a casa"
Serie A costretta a cambiare il colore del pallone dopo le "giuste proteste di chi è daltonico"
La frase sussurrata da Allegri a Rabiot è virale: parlano come fossero ancora alla Juve
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola della Serie A raccontando una favola che non esiste
Maurizio De Santis
La bordata di Costacurta alla difesa del Milan: "Allegri l'ha fatta crescere, ma su questo non ha messo mano?"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views