Juventus-Verona dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni della partita La Juve di Allegri ospita il Verona nella partita valida per la 10ª giornata di Serie A: bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva. Si gioca oggi alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, diretta TV su Sky e Dazn. Allegri valuta il tandem Kean-Vlahovic, Baroni schiera Djuric.

La Juventus affronta il Verona nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: bianconeri terzi in classifica dopo la vittoria sul Milan e a -1 proprio dai rossoneri, Verona a caccia di una vittoria che manca da 7 partite e reduce dal ko contro il Napoli. La partita si gioca oggi, sabato 28 ottobre, alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, diretta tv (solo per abbonati) sia su Dazn sia sui canali di Sky.

Il successo contro il Milan della formazione di Massimiliano Allegri (protagonista di uno sfogo al Meazza) ha rilanciato i bianconeri nella classifica di Serie A: -2 dall'Inter capolista, a +4 rispetto al Napoli e alla Fiorentina. Centrare un altro successo può spalancare ai bianconeri le porte del primato, complici gli impegni in calendario delle dirette concorrenti (Inter affronterà la Roma, il Milan giocherà contro il Napoli). Quanto agli scaligeri, il ko incassato al Bentegodi con i campani li ha spinti nella zona più calda del campionato con un margine ridotto sula zona retrocessione (+2 sull'Udinese terzultima). "Non dobbiamo pensare di andare in testa alla classifica – ha dichiarato Allegri – per mantenere e una buona media e allontanare le inseguitrici bisogna fare una partita di ordine, compattezza e pazienza".

La Juventus ha vinto tutti gli ultimi tre confronti di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi; i bianconeri potrebbero infilare quattro successi consecutivi contro i gialloblù per la seconda volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1989 e il 1992.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona. I bianconeri in attacco con Vlahovic e Kean. In difesa Danilo resta in forte dubbio alla luce di un infortunio muscolare da prendere con cautela. L'Hellas si affida alla coppia Lazovic-Bonazzoli alle spalle di Djuric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli; Djuric. Allenatore: Baroni.

Dove vedere Juventus-Verona in diretta tv su Sky o Dazn

La diretta tv della partita Juventus-Verona sarà trasmessa anche su Sky perché rientra nel pacchetto di match in co-esclusiva con Dazn. Per vedere la gara in chiaro (ma solo per abbonati) ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport 1 (201 e 241 in HD), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Gli abbonati a Dazn, invece, potranno assistere all'incontro sul piccolo schermo utilizzando Smart tv oppure convertendo il segnale con dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station).

Juventus-Verona, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Juventus-Verona sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati a Dazn, che potranno seguirla attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito dell'OTT, e di Sky che accederanno all'evento sfruttando Sky Go. C'è ancora una soluzione alternativa: si tratta di NOW, il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Verona

Allegri può contare sulle migliori condizioni di Vlahovic mentre Chiesa parte dalla panchina. A centrocampo confermata la cerniera composta da McKennie, Locatelli, Rabiot con Weah e Kostic esterni. In difesa Danilo non è al top, davanti a Szczesny ci saranno Gatti, Bremer, Rugani. Tra le fila del Verona il tandem Lazovic-Bonazzoli avrà il compito di supportare la punta Djuric.

