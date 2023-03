Juventus-Sporting Club e Feyenoord-Roma ai quarti di Europa League: quando si giocano le partite Juventus-Sporting Club e Feyenoord-Roma sono i quarti di finale sorteggiati nel tabellone di Europa League 2022-2023. Il calendario delle partite: si giocano ad aprile, tra giovedì 13 (andata) e giovedì 20 (ritorno).

Juventus-Sporting Club e Feyenoord-Roma sono i quarti di finale di Europa League sorteggiati a Nyon. Non c'è stato il derby italiano, evitato lo spauracchio dei Red Devils per la suggestione di un match a Old Trafford e per la forza stessa della formazione di ten Hag. Ma gli avversari estratti per bianconeri e giallorossi sono comunque di buon livello tecnico, meglio è andata alla ‘vecchia signora': i portoghesi sono la quarta forza torneo lusitano alle spalle di Benfica, protagonista di una stagione lodevole tanto in patria quanto in Champions, Porto e Braga; quanto agli olandesi sono al comando della Eredivisie e c'è quel precedente spiacevole per gli incidenti che scoppiarono nella Capitale e le devastazioni da parte dei tifosi di Rotterdam. A completare il quadro sono Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise e Manchester United-Siviglia.

I quarti di finale di Europa League

1. Manchester United-Siviglia

2. Juventus-Sporting Club

3. Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

4. Feyenoord-Roma

Oltre al sorteggio del tabellone dei quarti, dall'urna di Nyon sono stati estratti anche altri abbinamenti: quello relativi alle semifinali definiti attraverso un percorso predefinito con l'indicazione di "vincente quarto di finale 1, 2, 3, 4"; quello che sceglie la "squadra di casa" nella finale che si disputerà in Ungheria.

Semifinali

1. Juventus-Sporting Club / Manchester United-Siviglia

2. Feyenoord-Roma / Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Finale

Vincitore Semifinale 1 – Vincitore Semifinale 2

Quando si giocano le partite dei quarti di finale di Europa League

Le partite che figurano nel calendario dei quarti di finale di Europa League 2022-2023 sono in programma tra giovedì 13 (andata) e giovedì 20 aprile (ritorno)

Le date delle partite di andata

giovedì 13 aprile 2023

Le date delle partite di ritorno

giovedì 20 aprile 2023

Le quattro squadre che si qualificano giocheranno le semifinali tra l'11 maggio (andata) e giovedì 18 maggio (ritorno). Finale in calendario nella Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 31 maggio 2023.