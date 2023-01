Juventus-Salernitana in FA Cup, è successo di nuovo: clamoroso errore al VAR Scandalo in Inghilterra durante la partita Liverpool-Wolverhampton, conclusasi 2-2, in cui è stato annullato il terzo gol degli ospiti per un fuorigioco inesistente. Con il VAR che ha dovuto confermare la decisione arbitrale non disponendo di tutte le immagini TV.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutto rimandato tra Liverpool e Wolverhampton dopo la sfida a Old Trafford per i 32esimi di finale di FA Cup, terminata 2-2 e che, come da regolamento, imporrà il replay a campi invertiti. Ma al Molineux Stadium il prossimo 17 gennaio si preannuncia un match teso oltre ogni limite, dopo quando è emerso sui social sul gol della possibile vittoria dei Wolves. Ingiustamente annullato per un fuorigioco inesistente, causato dall'assenza di immagini utili in sala VAR, come accadde in Serie in Juve-Salernitana.

La classica ‘bomba' è esplosa ancora una volta via web, grazie ad un filmato che è diventato virale nelle ultime ore e che ricostruisce quanto accaduto lo scorso 7 gennaio tra Liverpool e Wolverhampton al minuto 82, quando è stata annullata la rete di Toti. Un gol che avrebbe potuto cambiare il destino del match e consegnare la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale ai Wolves. Invece, tutto è stato annullato e la partita si è conclusa sul 2-2 obbligando la squadra di Lopetegui a dover rigiocare. La svista arbitrale, smascherata dal video e dai fermo immagine, ha scatenato la bufera che si è abbattuta sia sul VAR – da sempre criticato ferocemente in Inghilterra – sia sull'arbitro Madley che appare invitare il guardalinee ad alzare la bandierina per segnalare l'off-side.

Sotto la lente di ingrandimento è finito Matheus Nunes che ha battuto il calcio d'angolo da cui è scaturita l'azione incriminata, individuato in fuorigioco al momento di ricevere di nuovo il pallone. Ma il problema è che la sala VAR ha dovuto accettare la decisione arbitrale perché non possedeva tutte le immagini a disposizione per poter verificare perfettamente la situazione. Ricorda qualcosa? Sì, ovviamente Juventus-Salernitana di Serie A, giocatasi lo scorso 11 settembre all'Allianz e conclusasi tra feroci polemiche per il vantaggio annullato a Milik per un fuorigioco poi smascherato da altre inquadrature prese dagli spalti che rivelavano la posizione di Candreva che teneva in gioco tutti.

L’incredibile somiglianza tra Juve–Salernitana e Liverpool–Wolves in occasione dell’identica svista del VAR

Juve-Salernitana

Dinamiche e paralleli tra Juve-Salernitana e Liverpool-Wolves che appaiono impressionanti, anche se non è la prima volta che la situazione di ripete in Inghilterra. Sia per i fermo immagini che stanno invadendo il web, praticamente speculari in quasi tutti i dettagli, sia per la gravissima lacuna del VAR che ancora una volta è stato preso in castagna, dovendo decidere su un episodio decisivo, privo delle necessarie immagini da valutare. Come accadde all'Allianz, anche a Old Trafford la decisione è arrivata dopo un lunghissimo e convulso consulto. Come accadde all'Allianz, alla fine si è deciso di non convalidare il gol e come accadde all'Allianz puntualmente è bastata una ripresa dalle tribune per far saltare il banco.

Ache a Liverpool, incredibilmente, il problema principale per valutare la situazione è stata la mancanza di immagini provenienti da una angolazione che avrebbe permesso di risolvere il ‘caso' senza problemi e invece, in sala VAR quel video mancava: ITV, il terzo canale terrestre generalista della televisione britannica che ha trasmesso il match di FA Cup, ha confermato infatti che possedeva solamente 17 angoli di ripresa disponibili. Pertanto, la chiamata dell'arbitro sul campo è rimasta.

Poi, ad arroventare ulteriormente il tutto, dall'ultimo filmato pubblicato sui social si vede l'arbitro Andy Madley che dopo il gol siglato da Toti, inviterebbe il guardalinee di alzare la bandiera per segnalare l'offside iniziale di Nunes. L'assistente non lo ha fatto immediatamente, dirigendosi verso la linea di metà campo, classico comportamento di chi ha considerato il gol valido e si prepara per la ripresa del gioco. Tuttavia, qualche istante più tardi è arrivato il gesto di Madley e la bandierina si è alzata: 3,12 secondi dopo, mostra il filmato. Ennesimo scandalo nello scandalo di uno dei gol più contestati di sempre.