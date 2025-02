video suggerito

Juventus-PSV, le probabili formazioni in Champions: le scelte di Thiago Motta Oggi martedì 11 febbraio si gioca allo JStadium Juventus-PSV Eindhoven gara d'andata dei playoff di Champions League. Bianconeri rigenerati dal mercato e da Kolo Muani, già bomber intoccabile per Thiago Motta. Tra gli olandesi vecchie conoscenze di A, da Karsdorp a Schouten e Perisic.

A cura di Alessio Pediglieri

Playoff di Champions League per la Juventus di Thiago Motta questa sera martedì 11 febbraio con la sfida allo JStadium al PSV Eindhoven. Si tratta del match d'andata, nella seconda fase degli scontri diretti che può permettere ai bianconeri di ipotecare il passaggio agli ottavi in vista del ritorno in Olanda. Diretta in esclusiva in TV e in streaming su Sky.

La Juventus rinnovata dal mercato invernale sembra aver preso la rotta giusta verso la ripartenza per continuare il proprio percorso nelle tre competizioni che la vedono ancora protagonista. Tra queste, la Champions dove ha chiuso la prima fase, a girone unico, con una sonora e umiliante sconfitta in casa contro il Benfica. Che aveva offerto il fianco anche a feroci polemiche, poi lenite da una campagna acquisti nella sessione di riparazione decisamente positiva. Un nome su tutti? Kolo Muani, l'attaccante francese che in sue tre partite si è preso la squadra sulle spalle segnando già 5 reti.

Sarà lui a guidare l'attacco della Juventus contro il PSV, in una lista Champions rivista e corretta da club e Thiago Motta dopo il mercato. Anche grazie al francese, la squadra dovrà cancellare i passi falsi visti nella fase a campionato e trovare l'equilibrio e la costanza che possano traghettarla almeno fino al raggiungimento matematico degli ottavi di finale. Oggi l'andata si gioca allo Jstadium per la pessima posizione nella classifica finale dei bianconeri che il prossimo 29 febbraio si giocheranno il tutto per tutto al Philips Stadion di Eindhoven.

Come arriva la Juve: la probabile formazione

La Juventus arriva in un momento favorevole sia nel gioco sia nei risultati. Finalmente, anche non senza qualche difficoltà, la squadra di Motta è riuscita a ritrovare il feeling con la vittoria battendo in campionato prima l'Empoli, poi il Como. Avversari di qualità inferiore ma pur sempre partite che dovevano delineare il cammino dopo i crolli in Serie A contro il Napoli e il KO di coppa col Benfica. La situazione dunque sembra tornata verso la normalità.

Thiago Motta sta pensando a qualche modifica rispetto all'undici titolare visto nelle recenti partite: a centrocampo ci può essere dal primo minuto la presenza del brasiliano Douglas Luiz al fianco di Thuram, mentre nel settore avanzato l'ex Paris Saint Germain Kolo Muani resta il favorito su Dusan Vlahovic. Ballottaggio tra Conceiçao e Nico Gonzalez per un posto sulla trequarti, mentre sulla fascia sinistra della difesa c'è ancora incertezza tra Savona e Kelly, con quest'ultimo in pole.

Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

La probabile formazione del PSV

Il PSV Eindhoven si presenta con diverse vecchie conoscenze del calcio italiano, come Rick Karsdorp, ex difensore della Roma, schierato come terzino destro. C'è anche Jerdy Schouten, ex Bologna, che sarà nuovamente adattato come difensore centrale mentre l'ex Inter Ivan Perisic agirà come ala sinistra.

Probabile formazione

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, de Jong, Bakaioko. All. Bosz