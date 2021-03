La Juventus cerca l'impresa contro il Porto questa sera in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale dove dovrà solamente vincere per potersi qualificare ai quarti. Il 2-1 dell'andata a favore dei lusitani mette alle strette la squadra di Andrea Pirlo che per l'occasione proporrà la sua migliore formazione, puntando tutto su Cristiano Ronaldo, l'uomo delle notti magiche europee già on le maglie di Manchester e Real. Per l'occasione, tra i convocati bianconeri spuntano anche in nomi di Chiellini e de Ligt che tornano a disposizione. Musica per le orecchie del tecnico bianconero.

22 uomini per fermare il Porto. La Juventus ci proverà questa sera con l'imperativo di strappare il successo e ribaltare il 2-1 del Dragao, sfruttando anche la rete nel finale di Federico Chiesa che ha ridato speranza e concretezza al prosieguo in Champions League. Saranno solamente tre gli assenti tra i convocati di Andrea Pirlo: lo squalificato Danilo, il malato (per coronavirus) Bentancur e il lungodegente Paulo Dybala. Per il resto tutti gli altri giocatori della rosa sono pronti a scendere in campo, anche Mathias de Ligt e Giorgio Chiellini, rientranti dai rispettivi infortuni.

Una nota più che positiva soprattutto per il reparto difensivo. Se in attacco la coppia Morata-Cristiano Ronaldo non lascia alcun pensiero all'assenza di Dybala, davanti a Szczesny Pirlo ritrova tutti i suoi uomini, per un reparto che da troppo tempo ha dovuto fare di necessità virtù, con giocatori costretti agli straordinari e lunghe fermate in infermeria. Dunque, contro il Porto le scelte dovrebbero essere un po' più serene, contando anche qualche colpo di riserva in panchina. In porta Szczesny, poi Cuadrado e Alex Sandro ai lati mentre al centro la coppia Bonucci-Chiellini. In mediana, linea a 4 con McKennie, Rabiot, Arthur e Chiesa, mentre in avanti il duo Morata-Ronaldo.

I convocati per la partita contro il Porto di questa sera

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.