La vittoria contro il Bologna (2-0 con gol di Arthur e McKennie) fa tornare il sorriso ad Andrea Pirlo che accorcia in classifica su Inter e soprattutto sul Milan. Primo posto ancora lontano ma con una partita in meno e l'entusiasmo ritrovato di un gruppo sempre più compatto, tutto è possibile nelle prossime settimane. Contando sul rientro di tutti e sulla crescita dei giovani, in primis McKennie ancora una volta tra i protagonisti del match.

Tre punti pesanti contro un avversario che ha tenuto testa per 90 minuti, al di là del risultato finale: "Ci hanno pressato alti, corrono molto e giocano un buon calcio. La risposta dei ragazzi è stata importante, non era facile, anzi. Ho visto intensità e voglia di fare, bene così".

Il tecnico ha dunque ripreso la sua corsa alla vetta e recuperato il progetto, anche cambiando gli interpreti: oggi è toccato a Chiesa e Morata respirare e recuperare, con il ritorno in campo di de Ligt e la conferma dello stato di forma di capitan Chiellini: "Ci pressavano alti, siamo stati a trovare gli spazi giusti per liberarci e ripartire. Purtroppo se non le chiudi, queste gare restano in bilico fino alla fine"

La sconfitta amarissima contro l'Inter è stata dimenticata e archiviata, anzi: è servita per migliorare. Lo ha dimostrato il successo in Supercoppa contro il Napoli e la vittoria sul Bologna: "Abbiamo guardato i nostri errori, li abbiamo capiti, non li abbiamo più commessi. Entusiasmo e volontà: siamo un gruppo che sa ripartire quando è necessario".

Poi sui singoli, le considerazioni del caso: "Chiellini ha dimostrato che ci serve, il suo è un rientro importante. Morata ci ha dato profondità nel finale, un attaccante come lui ci è tornato utile. Arthur? Mi ha chiesto di farlo giocare più avanti e l'ho accontentato. Ha i tempi giusti"