La terza giornata di Serie A sarà ricordata soprattutto per la ‘farsa' dell'Allianz Stadium, dove la Juventus si è regolarmente presentata per giocare contro la formazione di Rino Gattuso: rimasta però a Napoli dopo l'intervento dell'ASL campana. A presentarsi allo stadio è stato anche l'arbitro Doveri, che dopo la consueta ricognizione sul terreno di gioco, e dopo aver atteso invano la distinta dei giocatori partenopei, ha mandato tutti a casa decretando l'annullamento della partita. Il direttore di gara, trascorsi i 45 minuti dall'ipotetico fischio d'inizio del match, ha dunque seguito il regolamento e messo fine ad una partita che sul campo non si è giocata, ma che in realtà si stava già giocando fuori dal terreno di gioco da almeno 24 0re.

Il referto arbitrale ora arriverà nelle mani di Gerardo Mastrandrea: il giudice sportivo che dovrà valutare la situazione ed emettere il suo verdetto. La decisione pare però già scritta, perché in questi casi il codice di giustizia sportiva della FIGC prevede infatti la sconfitta a tavolino per 3-0 e il più che probabile punto di penalizzazione in classifica.