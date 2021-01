La Juventus è uscita incerottata dalla sfida di campionato vinta ieri sera contro il Sassuolo. Nonostante il 3-1 contro De Zerbi infatti, i bianconeri adesso fanno la conta degli infortunati che si vanno ad aggiungere a De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, assenti per Covid. Nel corso della partita dell'Allianz Stadium, a pochi minuti dal termine della prima frazione, Pirlo è stato costretto a sostituire prima Weston McKennie e poi Paulo Dybala. Entrambi non sono stati in grado di proseguire la gara a causa di un infortunio.

Per lo statunitense, out dopo appena 19′ dall'inizia della partita, si dovrebbe trattare di un problema muscolare, mentre per l'attaccante argentino, la forte contusione al ginocchio subita dopo un durissimo contrasto con Ferrari, potrebbe avere qualche ripercussione. A destare preoccupazione però, a fine partita, anche Federico Chiesa. Il protagonista assoluto contro il Milan, positivo anche nel match contro il Sassuolo, ha dovuto lasciare il campo a causa di una caviglia gonfia. Le loro condizioni sono da monitorare per capire la disponibilità per il match contro l'Inter.

Le condizioni di McKennie, Dybala e Chiesa in vista dell'Inter

Sarà una settimana decisiva per la Juventus quella che si è aperta oggi. I bianconeri dovranno fare i conti con gli indisponibili per infortunio e Covid in vista della decisiva sfida di ‘San Siro' contro l'Inter. Pirlo spera di recuperare Alex Sandro e Cuadrado, fuori per Covid. Entrambi, risultati positivi, rispettivamente, il 4 e 5 gennaio, dovranno osservare da protocollo non meno di dieci giorni di isolamento. Salteranno quindi anche il match contro il Genoa in Coppa Italia, ma potrebbero rientrare, in caso di tampone negativo, per la sfida con l’Inter di domenica 17 gennaio.

E allora se per De Ligt la sfida contro i nerazzurri sarà proibitiva e si spera di avere quantomeno Alex Sandro e Cuadrado, questa settimana che porta alla partitissima di Milano, sarà importante per capire soprattutto le condizioni degli infortunati di ieri. McKennie ha accusato un problema muscolare all'ileopsoas (un tra i muscoli interni dell'anca) e dovrà essere valutato al meglio nella giornata di oggi per approfondire l'entità del problema. Per Dybala invece si tratta di un un trauma contusivo sul collaterale. Anche per l'argentino gli esami faranno luce sulla reale gravità dell'infortunio dopo lo scontro con Ferrari.

A questo punto resta Federico Chiesa che apparentemente non dovrebbe destare grande preoccupazione nell'ambiente bianconero. L'eroe di ‘San Siro' è infatti uscito dolorante dal terreno di gioco dell'Allianz Stadium dopo la dura botta alla caviglia nel contrasto che ha portato all'espulsione di Obiang. Ma la sua presenza contro l'Inter non dovrebbe essere in dubbio per Pirlo che punta molto sulla cresciuta dell'ex Fiorentina.