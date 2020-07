Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Abbiamo avuto delle problematiche, ma dobbiamo andare avanti. Ci manca ancora qualcosa per raggiungere la qualificazione in Champions League, un obiettivo che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni. Mi ero immaginato una sfida diversa, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti.

Sono queste le parole che utilizza Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Lazio. Il tecnico dei biancocelesti, nella conferenza stampa pre-gara, immaginava che avrebbe vissuto una vigilia diversa da quella attuale, visto che quello tra i capitolini e i bianconeri doveva essere un vero e proprio "spareggio scudetto", e ora potrebbe essere solo l'ultimo ostacolo per la Vecchia Signora verso il nono titolo consecutivo. I punti persi dai biancocelesti nelle ultime settimane hanno rovinato quanto di buono fatto in inverno e prima del lockdown ma quella dell'Allianz Stadium rimane comunque una gara di grande importanza.

Inzaghi dovrà fare i conti con tanti infortunati e ha confermato due assenze importanti per il big match di domani sera: "Luis Alberto non ci sarà: ha provato questa mattina, ma dopo tre giorni di riposo ha accusato ancora dolore. Stesso discorso per Jony, che andrà ad aggiungersi altri assenti importanti come Radu, Marusic, Leiva, Correa e Patric".

Inzaghi: Mercato? Ne stiamo parlando con la società

L'obiettivo Champions League è cosa fatta per la Lazio, così Simone Inzaghi e la società capitolina stanno cominciano a programmare il futuro. Proprio l'allenatore biancoceleste ha spiegato come il club si muoverà sul mercato per cercare di ampliare la rosa in vista di una prossima stagione: