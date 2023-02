Juventus-Lazio di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming: il canale della partita Juventus-Lazio è il match più atteso dei quarti di finale di Coppa Italia: si gioca all’Allianz Stadium, con calcio d’inizio alle ore 21:00 e diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, per un posto in semifinale. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Sarri.

A cura di Vito Lamorte

Juventus–Lazio di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming.

La Juventus affronta la Lazio allo Stadium nell'ultimo quarto della Coppa Italia 2022/2023: in palio la qualificazione in semifinale contro l'Inter. La partita – che si gioca in formula secca – tra la squadra di Allegri e quella di Sarri si gioca oggi alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni: Allegri perde anche Milik, out per infortunio con Pogba fuori per un risentimento al flessore. Vlahovic torna in attacco e sarà supportato da Soulè o Di Maria. Sarri ritrova Immobile dall'inizio con Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente. Ballottaggio a centro campo tra Casale e Patric.

La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta contro il Monza di Raffaele Palladino in casa nell'ultimo turno di campionato. I ragazzi di Maurizio Sarri, dopo l'esaltante vittoria sul Milan, hanno pareggiato 1-1 in casa con la Fiorentina.

La gara si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari e se la situazione non dovesse sbloccarsi si andrà ai rigori.

Partita: Juventus-Lazio

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Quando si gioca: giovedì 2 febbraio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Juventus-Lazio di Coppa Italia, le probabili formazioni

Allegri farà un po' di turnover e in avanti dovrebbe proporre Soulé e Vlahovic in attacco. Iling Jr sulla fascia sinistra e De Sciglio a destra. In mezzo al campo Fagioli, Locatelli e Rabiot. Davanti a Perin ci saranno Gatti, Bremer e Danilo.

Sarri con Immobile dal 1′ con Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente offensivo. Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto in mediana. Provedel tra i pali e la linea difensiva formata da Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Soulé; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Juventus-Lazio in TV: il canale in chiaro

Il big match di Coppa Italia tra Juventus-Lazio, partita valida per gli quarti di finale di Coppa Italia, si potrà vedere in diretta tv e in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21:00 dopo l'edizione ridotta di Striscia la Notizia. Il telecronista del match sarà Riccardo Trevisani con Roberto Cravero al commento tecnico.

Juventus-Lazio, dove vederla in streaming

La gara dell'Allianz Stadium tra bianconeri e biancocelesti sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity fruibile tramite app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronta l'Inter in semifinale

Chi vince tra la Juventus e la Lazio affronterà in semifinale, in base agli incroci in tabellone della Coppa Italia 2022-2023, chi supererà il turno tra Inter e Atalanta. Le due gare di semifinale si giocheranno ad aprile: il 4-5 l'andata e il 25-26 il ritorno.