Juventus-Inter di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: canale e formazioni della partita Juve-Inter è la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino: calcio d’inizio alle ore 21, diretta TV in chiaro su Canale 5. Allegri recupera Chiesa, Inzaghi con la coppia Lautaro-Lukaku.

A cura di Marco Beltrami

Juve e Inter si affrontano oggi nel derby d'Italia valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: il doppio confronto mette in palio la qualificazione alla finale del torneo nazionale. La partita Juventus-Inter si gioca questa sera alle ore 21 all'Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La gara di ritorno è in programma il 26 aprile. Fischietto della sfida sarà l'arbitro Massa.

A rischio la panchina di Inzaghi: la formazione nerazzurra arriva alla sfida in crisi dopo la sconfitta – la terza consecutiva in Serie A – contro la Fiorentina. Morale altissimo per la Juventus che ha vinto in casa contro il Verona e ha messo la zona Champions nel mirino. Nei due incontri in campionato, i bianconeri hanno ottenuto due successi su due vincendo sia a San Siro che a Torino. "Dobbiamo creare i presupposti per il passaggio in finale – le parole di Allegri alla vigilia – Loro sono forti, indipendentemente dal momento che passano".

Le probabili formazioni di Juve-Inter. Allegri recupera Chiesa per la panchina con il tecnico che punta sul solito schema con Gatti confermato in difesa, e Cuadrado con Kostic sulle corsie. In avanti Kean (squalificato in campionato) potrebbe partire titolare con Di Maria o Vlahovic, anche se questi due sono favoriti. Inter con il 3-5-2 con Dzeko e Lautaro in avanti. Bastoni ritrova una maglia da titolare nelle retrovie.

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Quando: martedì 4 aprile 2023

martedì 4 aprile 2023 Orario: 21:00

21:00 Dove: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Diretta TV: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

Mediaset Infinity Competizione: Coppa Italia, semifinale

Dove vedere Juventus-Inter in diretta TV: il canale in chiaro

Dove vedere Juve-Inter in TV? La semifinale d'andata di Coppa Italia sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 con fischio d'inizio in orario su Canale 5. Per vedere la partita dunque non saranno necessari abbonamenti. Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero

Juventus-Inter, dove vederla in streaming

Juventus-Inter si potrà vedere anche in streaming in chiaro su Mediaset Infinity sfruttando una buona connessione internet. Per seguire la semifinale di Coppa Italia basterà sintonizzarsi sulla piattaforma attraverso dispositivi portatili o computer.

Le probabili formazioni di Juve-Inter

Inzaghi per Juventus-Inter non rinuncia al suo classico 3-5-2, con Bastoni recuperato nel reparto arretrato con Darmian e Acerbi. Dumfries ritorna in corsia col dirimpettaio Gosens, mentre in avanti ci saranno Lautaro e Dzeko. Nella Juventus Allegri sceglie Gatti con Bremer e Danilo, con Cuadrado e Kostic sulle fasce. In attacco spazio a Di Maria al fianco di Vlahovic. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

Finale Coppa Italia, chi vince affronta la vincente di Cremonese-Fiorentina

Chi vince il doppio confronto tra andata e ritorno tra Juventus-Inter affronterà in finale di Coppa Italia la vincente della doppia sfida tra la Cremonese e la Fiorentina. La partita che assegna il torneo è in programma il 24 maggio in gara secca allo stadio Olimpico di Roma.