video suggerito

Carrarese-Vicenza dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Carrarese-Vicenza è la finale di ritorno dei playoff di Serie C: si gioca allo stadio dei Marmi alle ore 17:30, con diretta TV in chiaro su RaiSport. Le probabili formazioni di Calabro e Vecchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal profilo X della Lega Pro.

Carrarese e Vicenza si sfidano nella finale di ritorno dei playoff della Serie C 2023-2024: da questa partita uscirà l'ultima promossa in Serie B. Le squadre di Calabro e Vecchi scenderanno in campo allo stadio dei Marmi di Carrara con fischio d'inizio alle ore 17:30 con diretta TV e streaming su Rai e Sky.

La partita di andata si è chiusa sul risultato di 0-0 e quindi ogni verdetto è rimandato alla gara di ritorno. Il Vicenza non è riuscito a sfruttare la spinta e la passione degli undicimila dello stadio Romeo Menti mentre può ritenersi soddisfatto Antonio Calabro per la prova offerta dai suoi ragazzi, che ora si giocheranno tutto davanti ai propri tifosi. In caso di parità dopo i 90′ si giocheranno i supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore.

Partita: Carrarese-Vicenza

Dove: stadio dei Marmi, Carrara

Quando: domenica 9 giugno 2024

Orario: 17:30

Diretta TV: Sky, RaiSport

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, RaiPlay

Competizione: Serie C, finale di ritorno playoff

Dove vedere Carrarese-Vicenza in diretta tv

La finale di andata dei playoff tra Carrarese e Vicenza si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, e su Sky, che trasmette integralmente tutti i playoff di Serie C con canali di riferimento Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Carrarese-Vicenza, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Carrarese e Vicenza si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay mentre gli abbonati di Sky potranno collegarsi a SkyGo da tutti i dispositivi mobile. Un'altra ipotesi per vedere la sfida dello stadio dei Marmi è Now.

Serie C, le probabili formazioni di Carrarese-Vicenza

Calabro non modificherà il suo assetto con Panico e Palmieri a supportare l'unica punta Finotto. Vecchi che proverà a sfruttare la verve del tandem Della Morte-Pellegrini con Proia sulla trequarti.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. Allenatore: Calabro.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia; Della Morte, Pellegrini. Allenatore: Veccchi.