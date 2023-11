Juventus-Inter dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sfida per il primo posto in classifica tra Juve e Inter che si affrontano oggi per la 13ª giornata di Serie A. Tante le assenze nelle formazioni di Inzaghi e Allegri. Si gioca alle 20:45, diretta TV e streaming su Dazn.

Juventus–Inter è la partita clou della 13ª giornata di Serie A. Il derby d'Italia. È uno scontro diretto che vale il primato in classifica: da un lato la squadra di Allegri, che in caso di vittoria può completare la rimonta e prendersi il primo posto; dall'altro la formazione di Simone Inzaghi che può lanciarsi nella prima fuga scudetto, forte del +2 attuale. Si gioca oggi, domenica 26 novembre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, diretta tv e streaming in esclusiva per abbonati è Dazn.

Nell'ultimo turno prima della pausa per la Nazionale i bianconeri hanno battuto il Cagliari (2-1), è la quinta vittoria di fila ottenuta subendo solo un gol. I nerazzurri sono reduci dal successo in casa col Frosinone scandito dall'eurogol di Dimarco, è il sesto consecutivo tra Serie A e Champions. Vittorie importanti che hanno permesso di aumentare il vantaggio su Milan e Napoli che chiudono il quartetto di testa.

Emergenza assenze per entrambe le formazioni: L'infortunio di Weah fa scattare il segnale di emergenza per il centrocampo bianconero, la sua assenza si aggiunge a quelle di De Sciglio e Danilo. Miretti e McKennie sono in fase di recupero, i dubbi restano su Locatelli. In attacco possibile panchina per Vlahovic, con Chiesa (in bella evidenza in nazionale) e Kean davanti. Tra le fila dell'Inter il problema muscolare di Bastoni limita le scelte nel reparto arretrato di Inzaghi. Non ci sarà Pavard. Attacco affidato a Lautaro Martinez e Thuram. Arnautovic dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico quale cambio in avanti.

Partita: Juventus-Inter

Quando si gioca: domenica 26 novembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 13ª giornata

Quando si gioca Juve-Inter e dove vedere la partita in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Juventus-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati su Dazn. Gli utenti registrati a Sky che hanno attivato il servizio potranno vedere la gara sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Inter, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Juventus-Inter sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati a Dazn, che potranno seguirla utilizzando i consueti dispositivi. Il match non sarà visibile né sfruttando la app di Sky Go né collegandosi a NOW.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter: le scelte di Inzaghi e Allegri

Moduli speculari (3-5-2) e scelte di formazione condizionate dalla assenze per infortunio. In particolare quelle dei bianconeri che in mediana devono rinunciare a Weah e provano a far quadrare il centrocampo con l'inserimento di Miretti. Nella difesa a tre davanti a Szczesny spazio a Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo sugli esterni dovrebbero essere schierati Cambiaso e Kostic, con McKennie e Miretti ai lati di Rabiot. Tra le fila dell'Inter mancano Pavard e Bastoni, per il resto è la formazione vista all'opera finora. In campo ci saranno Darmian, De Vrij e Acerbi. Ancora indisponibile Cuadrado, sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco. A centrocampo si va verso la conferma della linea titolare (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan), con Frattesi pronto a subentrare

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.