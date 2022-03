Juventus in semifinale di Youth League: Liverpool battuto, i gioielli bianconeri crescono bene La Juventus Primavera ha messo a segno un’altra impresa battendo 2-0 il Liverpool nei quarti di Youth League, grazie ai gol di Miretti e Chibozo. Risultato storico per i bianconeri.

A cura di Marco Beltrami

Mentre la squadra di Allegri continua a scalare la classifica di Serie A, ed è pronta a scendere in campo in Champions nel ritorno degli ottavi contro il Villarreal, c'è chi ha fatto esultare tutto l'ambiente bianconero. Si tratta della Juventus Primavera che si è resa protagonista di un'altra impresa, raggiungendo la semifinale di Youth League. I ragazzi terribili di Bonatti hanno battuto il Liverpool con il punteggio di 2-0. Autori dei gol Fabio Miretti e Ange Chibozo, che hanno finalizzato una prova di grande spessore della Vecchia Signora, che ha raggiunto un obiettivo storico.

L'Under 19 della Juventus insomma ci ha preso gusto. Dopo aver conquistato per la prima volta i quarti di quella che è considerata la Champions League delle squadre Primavera, i bianconeri hanno concesso il bis, superando in un match secco a Vinovo i pari età del Liverpool. Si allunga la striscia di vittorie consecutive della compagine allenata da Bonatti, al settimo trionfo di fila. Prova superlativa della Primavera della Vecchia Signora che ha messo in vetrina i talenti che hanno già conquistato Max Allegri, come Fabio Miretti e Matias Soulé che rientrano con costanza nel giro della prima squadra, oltre all'Under 23.

Non un caso che proprio il primo abbia realizzato il gol del vantaggio nel secondo tempo, con un tiro preciso e velenoso sfruttando alla perfezione un assist dell'argentino recentemente convocato anche nella sua nazionale. 3′ dopo a chiudere i conti ci ha pensato Chibozo. 2-0 e tutti a casa tra gli applausi anche della dirigenza della Juventus e dei collaboratori di Allegri, tra cui il suo braccio destro Landucci che potrà dunque portare tante buone notizie alla guida tecnica della prima squadra.

Dunque la Juventus Under 19 ha strappato per prima il pass per la final four in programma a Nyon tra il 22 e il 25 aprile. I bianconeri attendono le altre sfide dei quarti, per conoscere i possibili avversari. In programma domani Psg-Salisburgo e Borussia Dortmund-Atletico Madrid, mentre il Benfica deve aspettare il confronto degli ottavi tra la Dinamo Kiev e lo Sporting Lisbona che non si è disputata per la difficile situazione della squadra ucraina legata alla guerra nel proprio Paese.