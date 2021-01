Dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Covid in casa Juventus. Doppia defezione dunque per Andrea Pirlo in vista della delicata sfida di campionato sul campo del Milan in programma mercoledì 6 gennaio. Cosa succede ora per i bianconeri? Il club di corso Galileo Ferraris si sta attenendo al protocollo, con il gruppo-squadra dunque nella bolla, e pronto a sottoporsi a nuovi tamponi nelle prossime ore. La partenza alla volta del capoluogo lombardo è in programma domani. Milan-Juventus al momento non è a rischio, con le cose che potrebbero cambiare solo in caso di aumento esponenziale delle positività tra i bianconeri.

Nella serata di ieri la Juventus ha ufficializzato la positività al Covid di Alex Sandro, sottopostosi a controlli dopo sintomi lievi successivi al match contro l'Udinese in cui è rimasto in campo più di 80′. A quasi 24 ore di distanza sono arrivati gli esiti degli altri tamponi, quelli relativi al resto del gruppo-squadra che hanno evidenziato che anche Juan Cuadrado ha contratto il virus. Entrambi i calciatori sono ovviamente finiti in isolamento, mentre il club ha provveduto a spedire tutti in bolla, con l'imperativo di sottoporsi a nuovi test nelle prossime ore.

La Juventus si sta attenendo al protocollo, e nella giornata di domani partirà per Milano. Prima arriveranno i risultati dei nuovi test che permetteranno di capire se oltre a Cuadrado e Alex Sandro, anche altri giocatori saranno costretti a dare forfait. Il match contro il Milan non è a rischio, a meno che nelle prossime ore dovrebbe esserci un aumento esponenziale delle positività. Infatti la possibilità di usufruire di un ipotetico rinvio, al momento scongiurata in maniera categorica anche dall'allenatore della Vecchia Signora, può diventare concreta solo nel caso di positività di più di 10 giocatori.

Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre-partita è stato perentorio sulla volontà della Juventus di scendere in campo contro il Milan, a prescindere dalle assenze seppur pesanti: "Stiamo solo aspettando. Abbiamo la testa per giocare la partita di domani, in base a cosa succederà decideremo la formazione. Non dobbiamo avere alibi, abbiamo rosa competitiva in tutti i settori, undici giocatori li troveremo e non avremo paura". Senza Cuadrado e Alex Sandro, la Juventus dovrà rifarsi le fasce, con il possibile utilizzo di Danilo e del giovane Frabotta. Il piano B potrebbe essere rappresentato dall'inserimento nella linea difensiva di Demiral, che proprio in questi giorni ha chiesto di giocare con maggiore continuità.