Già tormentata dagli infortuni di alcuni suoi giocatori più importanti, la Juventus è in ansia per le condizioni di Matthijs de Ligt. L'ex difensore dell'Ajax è infatti tormentato dal dolore alla spalla destra: un problema che il difensore si porta dietro da un po' e che si è fatto nuovamente sentire nelle ultime settimane, senza negargli la possibilità di stringere i denti e scendere comunque in campo.

Per evitare che il dolore si protragga ancora nel tempo, e che il fastidio lo accompagni verso l'inizio della nuova annata, il giocatore olandese verrà dunque operato al termine di questa stagione: presumibilmente subito dopo gli impegni di Champions League del prossimo agosto. La Juventus ha infatti già programmato tutto e sta solo aspettando il momento migliore per fermare il ragazzo.

Il feeling ritrovato con Sarri

Contro Atalanta e Sassuolo, Matthijs de Ligt ha giocato, stretto i denti e sopportato il forte dolore. La sua è ovviamente una condizione difficile, e di questo se n'è accorto anche Maurizio Sarri: già alle prese con giocatori dalla condizione fisica difficile da gestire (Leonardo Bonucci,, Giorgio Chiellini e Merih Demiral) e con le prestazioni altalenanti di Daniele Rugani. Intanto, dopo le prime incomprensioni, tra de Ligt e il tecnico bianconero sembra essere tornato il sereno.

"Sarri è simile a Ten Hag, è un allenatore italiano quindi è sempre diverso da uno olandese – ha spiegato recentemente il nazionale olandese – Credo che qui in Italia sia più automatico: sai come fare pressione, come partire dal basso. All’Ajax sapevamo come fare pressione, poi ti davano qualche indicazione ma principalmente dipendeva dal giocatore. Lì se sei un difensore difendi ma poi puoi provare a fare gol, qui se un difensore vuole fermarsi a fare allenamento di tiri in porta non è possibile ed è normale perché ognuno ha il suo ruolo".