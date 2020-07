Il 2-2 della Roma contro l'Inter ha avvicinato la Juventus allo Scudetto. Il destino del campionato è nelle mani dei bianconeri che dovranno conquistare 9 punti per vincere il campionato: a partire dalla gara contro la Lazio. Con Inter e Atalanta a 72 e 71 punti e la squadra di Sarri, virtualmente a 80 (ora ne ha 77) se dovesse superare i biancocelesti, sarebbero 8 i punti di vantaggio dalla squadra di Conte. E allora ecco che, a 4 giornate dalla fine, la prima gara utile per Cristiano Ronaldo e compagni sarà proprio quello della sfida all'Allianz Stadium contro la Sampdoria di Ranieri. Ma la Juventus prima dovrà vincere contro Lazio e Udinese, a patto che l'Inter, ma anche la stessa Atalanta, non facciano un altro passo falso.

Quando la Juventus potrà vincere lo scudetto

Per la Juventus saranno dunque fondamentali i tre punti contro la Lazio per poi provare a fare lo stesso con l'Udinese mercoledì prima di concentrarsi a festeggiare la matematica in caso di altro eventuale successo, questa volta in casa contro la Sampdoria di Ranieri. Sempre che l'Inter, ma anche l'Atalanta, non si fermi prima e compia un altro passo falso che possa dare ai bianconeri il tricolore in anticipo.

Mancano dunque 4 giornate alla fine, la Juventus potrebbe andare virtualmente a 80 punti se vincesse domani con la Lazio (oggi ne ha 77) e quindi il +8 in classifica darebbe un ampio margine ai bianconeri. Ma se la Juventus dovesse battere Lazio e Udinese mercoledì e l'Inter non dovesse fare lo stesso contro la Fiorentina al prossimo turno, allora si che la squadra di Sarri potrà festeggiare matematicamente il tricolore.