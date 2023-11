Juventus-Cagliari dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni La Juve affronta il Cagliari oggi sabato 11 novembre nella partita valida per la 12ª giornata di Serie A: bianconeri cercano la quinta vittoria consecutiva, Cagliari a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle 18:00, diretta tv e streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Ranieri.

La Juventus seconda in classifica affronta il Cagliari all'Allianz Stadium nella partita della 12ª giornata di Serie A: i bianconeri di Allegri cercano il quinto successo consecutivo per superare momentaneamente l'Inter al primo posto; i sardi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Si gioca oggi sabato 11 novembre alle ore 18:00, diretta TV e streaming su Dazn oltre che sul canale Zona Dazn di Sky.

Juve, a -2 dall'Inter capolista (prossima avversaria dopo la sosta per la Nazionale), ha vinto contro la Fiorentina nell'ultimo turno ed ha 4 lunghezze di vantaggio sul Milan terzo. I sardi hanno ripreso fiducia e rialzato la testa grazie alla vittoria pesante nel confronto diretto con il Genoa (2-1): sono quartultimi a +1 sul Verona (che guida il tris delle pericolanti) e tornare da Torino con un punto in tasca sarebbe oro colato.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari. Rabiot è squalificato, Gatti è diffidato e deve fare attenzione (in caso di giallo, salterà la sfida con l'Inter). In attacco Allegri è orientato a confermare Kean e Chiesa, alle loro spalle agirà da trequartista Miretti (in gol a Firenze). Tra le fila dei rossoblù va verso la conferma di Zappa (autore della rete decisiva contro il Grifone), Luvumbo e Oristanio i giocatori che proveranno a colpire la difesa juventina.

Partita: Juventus-Cagliari

Quando si gioca: sabato 11 novembre 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 12ª giornata

Dove vedere Juve-Cagliari in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Juventus-Cagliari sarà trasmessa da Dazn in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati. Per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio, invece, sarà possibile vedere l'incontro sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, che avrà al suo fianco per il commento tecnico Dario Marcolin.

Juventus-Cagliari, dove vederla in streaming

Juventus-Cagliari sarà visibile anche in diretta streaming utilizzando i consueti dispositivi: sarà trasmessa – sempre a beneficio degli abbonati – dalla piattaforma Dazn. Non è prevista la trasmissione dell'evento né sulla app di Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari: le scelte di Allegri e Ranieri

Piazzare il colpo di coda prima della pausa di campionato. Allegri ci prova schierando la migliore formazione possibile contro il Cagliari. La squalifica di Rabiot (oltre alle indisponibilità di Pogba e Fagioli) restringe le scelte a centrocampo: con Locatelli in mediana McKennie e Miretti, con Kostic a sinistra e Cambiaso dirottato a destra. In attacco Kean favorito su Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Miretti; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Hatzidiakos, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Mancosu; Luvumbo, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

Juventus e Cagliari si sono affrontate 93 volte in tutte le competizioni, il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri: 48 vittorie, 30 pareggi, 15 sconfitte. L'ultima volta che in campionato i sardi hanno vinto a Torino (2-3) risale a gennaio 2009 quando, ironia della sorte, in panchina c'era Massimiliano Allegri.