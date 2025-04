video suggerito

Juventus, Bologna, Roma e Lazio, cosa succede a pari punti: chi va in Champions in Serie A La lotta per il quarto posto sarà serrata fino all'ultima giornata. Anche un punto può fare la differenza tra Juventus, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. Tanti confronti diretti decideranno la lotta Champions, che può essere determinata anche dalla classifica avulsa.

A cura di Alessio Morra

Il campionato di Serie A quest'anno è davvero equilibratissimo. La lotta per lo scudetto e quello per l'ultimo posto per la Champions League si decideranno molto probabilmente all'ultima giornata. Anche un punto può fare la differenza. Se Napoli e Inter il posto nella prossima Champions lo hanno blindato, l'Atalanta quasi. Sarà bagarre fino all'ultimo tra Juventus, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina che sono racchiuse in appena tre punti.

Napoli già in Champions, Inter e Atalanta quasi

Il Napoli matematicamente è già qualificato per la Champions 2025-2026, con 74 punti Conte è irraggiungibile. La matematica darà il là, a breve, pure all'Inter, che è a quota 71 e avrà la certezza quando scollina e arriva a 73, ma anche 72 potrebbero bastare. Dietro c'è l'Atalanta a 65. I nerazzurri di Gasperini sono in una semi terra di mezzo. Hanno un margine minimo sulle più dirette inseguitrici, ma lo hanno e soprattutto nel prossimo turno possono riallungare, perché sono in programma Monza-Atalanta, Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. Va da sé che l'Atalanta sia favoritissima con il Monza che anche pareggiando sarà matematicamente retrocesso, ed è reduce da otto ko nelle ultime nove partite.

La classifica di Serie A: la lotta per il quarto posto

Quindi la lotta è tutta per il quarto posto che vede in soli tre punti: Juventus (62), Bologna (61), Roma (60), Lazio (60), Fiorentina (59). Domenica 4 maggio c'è una fetta di Champions in palio. Perché si giocheranno Bologna-Juventus e Roma-Fiorentina. Due spareggi. La Lazio va a Empoli, contro una squadra che lotta per non retrocedere con Lecce e Venezia. Lo snodo è cruciale.

Il calendario di Juve, Roma, Bologna, Lazio e Fiorentina con tanti scontri diretti

Nel mese di maggio si chiuderà il campionato e determinanti saranno gli scontri diretti. Si parte con Bologna-Juventus e Roma-Fiorentina alla 35ª. Ma si procede alla 36ª con Juventus-Lazio e Atalanta-Roma, che ha un calendario tosto avendo pure il Milan sul proprio cammino alla 37ª, quando si giocherà pure Inter-Lazio. Il Bologna invece dopo la Juve troverà sul suo cammino Milan e Fiorentina.

Cosa succede con due squadre a parità di punti in Serie A

Alla luce di ciò è facile pensare che ci saranno delle squadre che possono chiudere il campionato con lo stesso numero di punti, in quel caso bisognerebbe guardare i confronti diretti o addirittura la classifica avulsa, in caso di parità tra tre squadre. Questo perché in caso di parità di punti si gioca lo spareggio ‘solo' per lo scudetto o per non retrocedere.

La classifica avulsa di Juve, Roma, Bologna, Lazio e Fiorentina

La Juventus in questo momento è in parità con il Bologna (2-2 all'andata), ma il ritorno si terrà il 4 maggio, e con la Roma (pari 0-0 a Torino e 1-1 a Roma). Mentre è in vantaggio con la Lazio (1-0 all'andata, il ritorno è da giocare). In svantaggio con la Fiorentina. Parità allo Stadium e 3-0 per i Viola al ritorno, nell'ultima di Thiago Motta.

Il Bologna ora è pari con la Juve, in virtù del 2-2 della gara di andata, ma è in vantaggio con Roma (3-1 all'Olimpico, 2-2 al Dall'Ara) e Lazio (0-3 a Roma, 5-0 in casa) e con la Fiorentina (1-0 polemico, ma c'è il ritorno al Franchi).

Ranieri sta compiendo un'impresa titanica. Quando prese la Roma era in acque agitate, ora sogna la Champions. Il bilancio è pari con la Juve, negativo con il Bologna, ma positivo con la Lazio – d'altronde Sir Claudio non ha mai perso un derby (2-0 all'andata, 1-1 al ritorno). Negativo con la Fiorentina, anche se c'è il ritorno da giocare, ma l'andata terminò 5-1. Una debacle assoluta con Juric in panchina.

La Lazio invece è sotto con Juventus, Roma e Bologna e ha la necessità dunque di non chiudere alla pari di queste squadre. Baroni ha vinto solo una delle cinque partite disputate contro le squadre che gli gravitano attorno. Ed ha un bilancio negativo pure contro la Fiorentina, impostasi sia all'andata che al ritorno.

E poi c'è la Fiorentina che ha un bilancio positivo sia con la Juventus, che dista però tre punti, che con la Lazio, e pure con la Roma, grazie al nettissimo successo del 27 ottobre. In negativo invece con il Bologna, che sfiderà in casa alla penultima giornata.