Juventus-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Bologna è il match valido per 2^ giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Allegri e quella di Thiago Motta si giocherà oggi, domenica 27 agosto, alle ore 18:30. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta TV e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus-Bologna è il match valido per 2^ giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e quella di Thiago Motta si giocherà oggi, domenica 27 agosto, alle ore 18:30. I bianconeri faranno il loro esordio casalingo in campionato per la stagione 2023/2024 dopo il netto successo nella prima giornata contro l'Udinese per 3-0. La Vecchia Signora affronterà però un Bologna che all'Allianz Stadium vorrà riscattare il passo falso compiuto subito contro il nuovo Milan di Pioli che all'esordio stagionale si è imposto con il punteggio di 2-0 al Dall'Ara.

Allegri si giocherà questa sfida puntando principalmente sullo stesso undici che ha messo ko i friulani una settimana. Va verso una conferma Cambiaso a sinistra con Vlahovic e Chiesa a formare il tandem offensivo d'attacco. Thiago Motta invece dovrà capire bene se apportare subito delle modifiche alla formazione iniziale in una squadra squadra che adesso può anche puntare su Karlsson dell'AZ: ultimo arrivato dal mercato. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta TV e streaming e sulle formazioni.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna. Bianconeri in campo con il 3-5-2 con la novità Fagioli in mediana, con Locatelli e Rabiot. Chiesa e Vlahovic di punta. Nel Bologna spazio a Orsolini, Ferguson, Aebischer, alle spalle di Zirkzee

Juventus (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.

All. Thiago Motta.

Partita: Juventus-Bologna

Quando: domenica 27 agosto 2023

Orario: 20:45

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 2ª giornata

Dove vedere Juventus-Bologna in diretta TV

Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. L'app è disponibile su smart tv e l'accesso è riservato i soli clienti che hanno sottoscritto un abbonamento. Non è prevista la trasmissione del match sulla piattaforma satellitare di Sky.

Juventus-Bologna, dove vederla in streaming

La sfida dello stadio Dall'Ara tra Juventus e Bologna sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming su DAZN. L'app da scaricare in questo caso sarà disponibile su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso pc o Mac.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Allegri potrebbe schierare la Juventus praticamente con gli stessi undici che hanno sconfitto l'Udinese una settimana fa. Con Szczesny in porta il 3-5-2 potrebbe essere completato dal terzetto arretrato formato da Alex Sandro, Danilo e Bremer. Sulle corsie esterne Weah e ancora Cambiaso a sinistra più di Kostic con uno tra Fagioli e Miretti affiancato da Locatelli e Rabiot. Vlahovic-Chiesa in attacco.

Nel Bologna invece la formazione dovrebbe essere più o meno simile a quella scesa in campo contro il Milan nonostante il ko all'esordio. Thiago Motta nel 4-2-3-1 darà dunque spazio a Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis in difesa davanti a Skorupski con Dominguez e Moro in mediana e il terzo Orsolini, Ferguson e Aebischer alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere ancora Zirkzee.

