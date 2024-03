Juventus-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Atalanta si gioca all’Allianz Stadium alle 18:00 di oggi domenica 10 marzo. Gara valida per il 28° turno di Serie A, in diretta esclusiva in TV e streaming su DAZN. Allegri senza Vlahovic squalificato. A Gasperini mancherà Holm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Juventus-Atalanta si gioca oggi domenica 10 marzo alle 18:00 all'Allianz Stadium, gara valida per il 28° turno di Serie A. Sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming in esclusiva su DAZN.

Sfidare la Dea per ritornare a vincere: per la Juventus di Allegri il match che vale la conferma della zona Champions league arriva in un momento delicato. La squadra bianconera ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato dove ha rimediato tre KO e due pareggi, e non riesce a tenere la porta inviolata in Serie A dallo scorso 21 gennaio, contro il Lecce. Momento delicato anche per Gasperini che dopo una serie di otto incontri consecutivi senza sconfitte in campionato ha perso le due ultime sfide, contro contro Inter e Bologna. All'andata finì a reti inviolate.

Allegri deve rivedere l'attacco dove manca per squalifica Vlahovic e dove Yildiz ha perso brillantezza. Possibile impiego dall'inizio dunque di Milik ad aiutare Chiesa mentre in mediana si prospetta Alcaraz titolare viste le assenze forzate di Rabiot e McKennie (oltre agli abituali assenti Pogba e Fagioli). Anche per Gasperini un giocatore fermato dal Giudice Sportivo (Holm) ma a disposizione c'è l'intera rosa.

Partita: Juventus-Atalanta

Dove: Allianz Stadium (Torino)

Quando: domenica 10 marzo 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 28° turno di campionato

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV

Juventus-Atalanta si gioca oggi alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva assoluta su DAZN. Smart TV collegata a internet o via wireless (come con Chromecast o Firefox) o via consolle da gioco per non perdersi un solo istante del match all'Allianz Stadium.

Juventus-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

La partita di Torino tra Juve e Atalanta è visibile anche via streaming in diretta. Come per la visione in TV anche in questo caso è esclusivo utilizzo degli abbonati di DAZN. Per vederla bisogna utilizzare l'app dedicata oppure via pc collegarsi direttamente al sito di DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Allegri ha un centrocampo in emergenza. Oltre ai sempre assenti Fagioli e Pogba, per la sfida alla Dea si aggiungono gli infortunati Rabiot e McKannie: titolare dal 1° minuto potrebbe esserci dunque Alcaraz in una mediana a cinque con al centro Locatelli. In avanti unico sicuro è Chiesa: assente Vlahovic per squalifica, Milik parte in leggero vantaggio su Yildiz, leggermente appannato nelle ultime uscite.

Gasperini ha tutti gli uomini a disposizione tranne Holm fermato dal Giudice Sportivo. Dunque, abbondanza per la Dea che torna dalla trasferta in Portogallo in Europa League dove ha ben figurato ma ha speso molte energie. Tante le possibilità di scelta contro la Juventus, in avanti De Ketelaere potrebbe essere chiamato a svolgere il ruolo di fino nove, aiutato da Lookman e Koopmeiners.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Junior; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini