Juventus-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Juventus ospita l’Atalanta in uno dei match più interessanti della 5a giornata di Serie A: allo Stadium si scende in campo alle ore 18:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. Le formazioni di Tudor e Juric.

La Juventus torna in campo per la 5a giornata della Serie A 2025-2026 per ripartire dopo lo stop di Verona e affronta l'Atalanta all'Allianz Stadium: si gioca oggi, sabato 27 settembre 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:00 e diretta esclusiva DAZN sia in TV sia in live streaming.

Dopo un avvio perfetto con tre vittorie consecutive, la Juventus guidata da Igor Tudor ha frenato nel turno più recente, chiudendo sull’1-1 al Bentegodi contro il Verona. I bianconeri restano comunque in alto, con 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate di Serie A. In Champions League, invece, il debutto europeo ha regalato spettacolo ma non il successo: contro il Borussia Dortmund è arrivato un pirotecnico 4-4.

L’Atalanta di Juric, invece, sembra aver trovato il ritmo giusto: dopo i due pareggi iniziali in campionato, i bergamaschi hanno dominato Lecce e Torino portando a casa due vittorie nette. Diverso il discorso in Europa, dove la Dea ha incassato una pesante sconfitta per 4-0 contro i campioni in carica del PSG.

Partita: Juventus-Atalanta

Orario: 18:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: sabato 27 settembre

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 5a giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV

Juventus-Atalanta, sfida valida per la 5ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 27 settembre 2025 alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Atalanta, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra le squadre di Tudor e Juric sarà disponibile anche in streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno usufruire dell'app dedicata o collegarsi direttamente al portale. La partita si potrà vedere sia su PC sia sui mobile.

Juventus-Atalanta, le formazioni della partita della 5a giornata

Tudor dovrebbe preferire David a Vlahovic per il ruolo di centravanti, sulla trequarti Zhegrova dal 1′ con Yildiz. Bremer torna dal 1′ con Gatti e Kelly. Juric potrebbe lanciare Lookman dall'inizio con Sulemana a supporto di Krstovic ma Ketelaere sembra in vantaggio sul nigeriano. A centrocampo ci saranno de Roon e Pasalic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.