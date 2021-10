Juventus-Alessandria dove vederla in TV in diretta: canale e streaming dell’amichevole Juventus-Alessandria è l’amichevole organizzata dalle due società piemontesi durante la sosta per le Nazionali. Allegri e i suoi scenderanno in campo oggi, sabato 9 ottobre, alle ore 11:00 allo Juventus Training Center di Torino. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Andrea Lucia

Juventus-Alessandria è l'amichevole organizzata dalle due società durante la "pausa Nazionali". La partita si disputerà allo Juventus Training Center di Torino oggi, sabato 9 ottobre, con calcio d'inizio previsto alle ore 11:00. La gara non sarà aperta al pubblico ma sarà consentito l'accesso solo ad alcuni ospiti invitati e ad una rappresentanza dei media (anch'essi su invito). Sarà possibile seguire l'amichevole in diretta TV e streaming su Juventus TV. La squadra di Allegri è reduce da tre vittorie consecutive in campionato che hanno migliorato la classifica dopo un inizio da incubo. Il prossimo impegno è in programma domenica 17 ottobre e sarà contro la Roma. L'Alessandria ha ottenuto il primo successo della stagione lo scorso weekend ma è ancora al terzultimo posto della Serie B. L'amichevole tra Juventus e Alessandria si potrà vedere solo su Juventus TV.

Partita: Juventus-Alessandria

Juventus-Alessandria Quando si gioc a: sabato 9 ottobre 2021

a: sabato 9 ottobre 2021 Dove si gioca : Juventus Training Center, Torino

: Juventus Training Center, Torino Orario: 11:00

11:00 Canale TV: Juventus TV

Juventus TV Diretta streaming: Juventus TV

Dove vedere Juventus-Alessandria in diretta TV e streaming

Juventus-Alessandria si potrà vedere solo su Juventus TV, che la trasmetterà in diretta. Juventus TV è la piattaforma di streaming a pagamento di proprietà della società bianconera ed è disponibile anche su Amazon Prime Video e su Infinity +. Basterà scaricare le rispettive applicazioni di Amazon Prime Video e Infinity+ disponibili per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. È necessario sottoscrivere un abbonamento. Non è prevista la diretta in chiaro.

A che ora si gioca l'amichevole Juventus-Alessandria oggi

L'amichevole tra i bianconeri e i grigi è in programma oggi, sabato 9 ottobre, alle ore 11:00. L'incontro si terrà allo Juventus Training Center di Torino. Sugli spalti non ci saranno gli spettatori ma sarà consentito l'accesso solo ad alcuni ospiti invitati e una rappresentanza dei media (anch'essa su invito).

La prossima partita della Juventus in Serie A

Dopo la sosta, la Juventus tornerà in campo nella Serie A 2021-2022 domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium, dove ospiterà la Roma. La partita, valida per l'8a giornata di campionato, è in programma alle ore 20.45.