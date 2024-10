Juve-Roma femminile finisce tra i veleni per gli errori arbitrali: “Ci sono situazioni strane”

video suggerito

Ada Cotugno

Le stesse dinamiche viste nelle ultime giornate della Serie A si sono riversate anche nel calcio femminile dove tutti gli occhi erano puntati su Juventus-Roma, uno scontro che vale la testa della classifica del campionato. Le bianconere hanno vinto per 2-1 ma non sono mancate le polemiche per i gol segnati che, a detta di molti, erano viziati da fuorigioco. Le polemiche arbitrali viste nei big match del calcio maschile sono state ritrovate anche nel massimo campionato femminile, con l'allenatore delle giallorosse che ha denunciato atteggiamenti strani lungo tutto l'arco di questa stagione. Accuse gravissime rivolte anche agli arbitri e ai suoi assistenti, colpevoli secondo Alessandro Spugna di aver assunto atteggiamenti irrispettosi e di aver condizionato fortemente la partita con le loro decisioni.

Le polemiche arbitrali in Juve-Roma femminile

Il giorno dopo scoppia il caso per i due gol delle Juventus Women nella partita contro la Roma. Le bianconere grazie a questa vittoria sono volate al primo posto in classifica, a +3 dalla Fiorentina, ma da parte della Roma sono arrivate accuse a causa di un arbitraggio non propriamente soddisfacente. Nel mirino sono stati messi i due gol segnati dalle padrone di casa, soprattutto il secondo di Sofia Cantore che al 35′ del primo tempo ha firmato il vantaggio per le ragazze di Massimiliano Canzi.

Le polemiche nascono per la presunta posizione irregolare dell'attaccante della Juventus al momento di ricevere il passaggio: diversi fermoimmagine mostrano Cantore al di là della linea difensiva della Roma, anche se secondo l'arbitro Andrea Calzavara e i guardalinee la rete era perfettamente valida. Anche sul primo gol è scoppiato il caso, dato che durante l'azione Di Guglielmo è rimasta a terra dopo un contrasto ma l'arbitro ha fatto continuare senza fermare la partita per assegnare un fallo.

La situazione ha fatto infuriare Spugna, allenatore delle giallorosse, che nel post partita di DAZN non le ha mandate a dire: "All'inizio la Juventus ha strameritato. Detto questo, entrambi i gol sono in netto fuorigioco e, se il guardalinee avesse fatto il suo dovere, non ci sarebbero stati. Poi, magari, li avremmo presi in altre occasioni. Ma su questo dobbiamo recriminare. C’è fallo su Di Guglielmo e c'è Bonansea in fuorigioco. Il guardalinee non ha fatto il proprio mestiere. Meritiamo un po' più di rispetto: è dall'inizio dell'anno che ci sono un po' di situazioni strane. Ripeto, questo con tutto il merito che diamo alla Juventus, perché ha fatto un grandissimo primo tempo".