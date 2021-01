Anche per Andrea Pirlo la trasferta di San Siro di domenica sera per la sfida all'Inter corrisponderà al primo grande giro di boa di stagione. Con la Juventus in ritardo in classifica – ma ancora una partita da recuperare contro il Napoli – il tecnico bianconero alla vigilia sottolinea la volontà di strappare un successo importante come già avvenuto al Milan capolista per riaprire la corsa al tricolore. La Juventus c'è, al di là dei problemi Covid e degli infortuni: "A San Siro imporremo il nostro gioco, sarà una gara tattica ed equilibrata ma vogliamo dimostrare personalità".

L'Inter e i suoi sogni di gloria sono avvisati. Per Pirlo l'unico obiettivo perseguibile è il massimo risultato e per farlo la sua Juventus dovrà giocare come tale: "Non dovremo avere alcuna paura di scendere in campo e fare la partita perché queste sono le partite in cui la Juventius deve dimostrare la sua personalità. E' necessario per poter dare una impronta chiara a quanto fatto fino a quest'oggi dal gruppo".

(in aggiornamento)