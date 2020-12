La Juventus non avrebbe mai immaginato una chiusura d'anno di questo tipo. Sesta in classifica: se il campionato fosse finito oggi sarebbe in Europa Conference League, il nuovo trofeo sulla falsariga della vecchia Coppa delle Coppe. Staccata di 10 punti dal Milan capolista e di 9 dall'Inter seconda: un gap quasi abissale per una squadra che a Natale era abituata a comandare. Arrabbiata con gli arbitri, anzi con un arbitro in particolare: La Penna, quello che nella sfida contro la Fiorentina ha fatto gridare allo scandalo i bianconeri. Sorpresa e beffata dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha ribaltato i verdetti di Giudice Sportivo e Corte d'Appello rispetto alla gara con il Napoli che adesso andrà giocata. Quando? Non si sa ancora.

Poteva andare peggio? Nella lettera che il presidente, Andrea Agnelli, ha inviato ai tifosi e pubblicata dal sito vecchiasignora.com c'è molto realismo e una promessa: fino alla fine – come il motto che ha scandito tante annate vittoriose – la squadra lotterà per lo scudetto. Il decimo, la consacrazione di un periodo di dominio assoluto che dura da 9 anni. Il primo pensiero, però, è per questo anno difficile dal punto di vista umano, economico per gli effetti del Covid-19 sull'Italia, che ha pagato un conto salatissimo in termini in questa pandemia.

Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere – si legge -. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito.

Dal punto di vista sportivo l'obiettivo è sempre lo stesso, fa parte della mentalità della Juventus: società nella quale arrivare secondi è come considerarsi sconfitti. La promessa del presidente, Agnelli, va in questa direzione.