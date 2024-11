video suggerito

Juric non nasconde la delusione dopo il pari della Roma in Europa League: “Non so che dirti” Ivan Juric non ha nascosto la delusione dopo il pareggio in Europa League della Roma contro il modesto Union SG. Il tecnico dei giallorossi pensa che i cali di tensione e gli errori individuali possano essere dovuti anche a uno stato mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivan Juric non ha nascosto la delusione dopo il pareggio in Europa League della Roma contro il modesto Union SG che nel finale ha anche rischiato di vincere la partita. L'iniziale vantaggio di Mancini sembrava avesse spianato la strada ai giallorossi che sono poi stai raggiunti dal pareggio beffa di Mac Allister. Il tecnico della squadra capitolina ne ha parlato ai microfoni di Sky evidenziando il proprio rammarico per quanto visto: "A tratti siamo stati positivo ma il risultato è negativo ma meglio un punto anche se non possiamo essere soddisfatti come prestazione".

Il tecnico dice la sua anche sulla questione riguardante gli errori figli di cali di tensione, come ad esempio quello di Svilar sul gol di Mac Allister: "Non so che dirti, può anche essere uno stato mentale, a noi però ci capita spesso e mi dispiace per i ragazzi che non riescono a raccogliere quello che vorrebbero – spiega Juric -. Ora facciamo errori individuali che paghiamo, non riusciamo ad essere brillanti a sufficienza" spiega ancora l'allenatore della Roma che poi affronta anche la questione riguardante il possibile arrivo dei Friedkin per valutare la sua posizione.

Il gol dell'iniziale vantaggio di Mancini.

Al momento l'ex tecnico del Torino non sa quale possa essere la scelta migliore e spiega: "Penso che ci sono stati momenti molto positivo ma ci sono mancati i risultati e adesso ci vuole forza del gruppo per uscire da questa situazione – ha spiegato mentre a proposito del faccia a faccia con i Friedkin aggiunge -. Io in questo periodo pensavo solo di allenare, a fare bene il mio lavoro, perché altre cose non devono influire, poi non posso e non voglio entrare in altre discussioni" ribadisce l'allenatore che cerca di aggirare un po' la questione.

Le parole di Mancini dopo il pari della Roma

Stesso concetto espresso più o meno anche da Gianluca Mancini che poco dopo, sempre a Sky, ha fatto sentire la propria voce spiegando come in questo momento stia andando tutto storto ma escludendo il poco impegno della squadra: "Non abbiamo perso la voglia di giocare a calcio – ha spiegato il difensore e capitano dei giallorossi -. Siamo professionisti e stiamo mettendo in campo ciò che ci dice il mister ma sicuramente i risultati fanno tanto". Insomma, vincere aiuta, ma i tre punti devono arrivare, e al momento questo sembra uno scoglio.