Jurgen Klopp ha perso l'81enne mamma Elisabeth che risiedeva in Germania ma a causa delle regole e dei protocolli Covid non ha potuto lasciare l'Inghilterra e assistere al suo funerale. Un dramma personale che ha segnato enormemente il tecnico del Liverpool, da sempre legato alla propria madre, punto di riferimento sia quando era giovane sia durante la sua carriera sportiva. Purtroppo, con la pandemia ancora in corso, come in altri Paesi europei anche in Germania al momento è vietato entrare provenendo dalla Gran Bretagna.

Il funerale di mamma Elisabeth si è svolto martedì in terra tedesca e Klopp è tornato a ricordare il proprio lutto e le difficoltà che lo hanno reso ancora più difficile da metabolizzare: anche se il decesso di un congiunto sarebbe stato una condizione sufficiente per viaggiare, ci sarebbero state altre complicanze – ha ricordato Klopp in una recente intervista al quotidiano "Schwarzwalder Bote" – perché, di rientro in Inghilterra sarebbe dovuto restare in isolamento fiduciario per almeno 10 giorni, senza poter allenare il Liverpool.

"Lei è stata tutto per me" ha ricordato il tecnico dei campioni d'Inghilterra " e quando si potrà viaggiare di nuovo senza limitazioni, faremo un'altra cerimonia per ricordarla come si deve. Era una vera mamma nel miglior senso del mondo. Essendo una devota cristiana, so che adesso è in un posto migliore. Il fatto che non sia potuto essere al suo funerale è dovuto ai protocolli anti coronavirus".

Jurgen Klopp ha ripercorso così anche le sue origini, umili, nato da genitori poco abbienti cui è sempre stato legatissimo: mamma Elisabeth lavorava nel birrificio di famiglia, consegnando le casse di birra alle taverne e gestendo il negozio di alimentari; papà Norbert – scomparso nel 2000 all'età di 66 anni, ancor prima dell'inizio della carriera di allenatore di Jurgen con il Mainz – assemblava borse di pelle.

Le medesime restrizioni che ha dovuto subire Klopp a causa del Covid 19, le subirà anche la sua squadra, il Liverpool, impegnata in Champions League, coppa europea che ripartirà settimana prossima. La sfida contro il Lipsia, infatti, valida per gli ottavi di finale, si disputerà sul campo neutro di Budapest in cui il club inglese dovrà fare di tutto per difendere il titolo. La stagione attuale non è entusiasmante: in ritardo in Premier League, i reds sono stati già eliminati anche dalla FA Cup.