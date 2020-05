Il suo nome fa venire in mente ai tifosi dell'Inter solo bei ricordi. Julio Cesar è stato uno degli eroi del triplete nerazzurro. L'ex portiere brasiliano è tornato a parlare della sua splendida avventura milanese ai microfoni di Inter Tv nel corso del talk show A Night Not For Everyone speciale #Timeless2010. Dai retroscena sui rapporti con José Mourinho al racconto del suo feeling con la formazione del capoluogo lombardo, fino al gruppo Whatsapp con i protagonisti di quella storica cavalcata trionfale.

Julio Cesar a Inter Tv ricorda il triplete

Julio Cesar si emoziona quando parla del triplete del 2010 con la maglia dell'Inter: "È qualcosa di incancellabile, proprio per la difficoltà di raggiungere un traguardo del genere. Una volta con Stankovic stavo parlando di quel Barcellona che solo una stagione prima l’aveva vinto e lui mi ha chiesto ‘Julio quando capiterà a noi?' e poi è successo. Il collante di quella squadra è stato Mourinho, poi la nostra forza è stata che ogni giocatore ha avuto l’umiltà di pensare prima al gruppo e poi individualmente"

Il retroscena di Julio Cesar sulle liti con Mourinho

È l'ex estremo difensore brasiliano ha rivelato alcuni retroscena dei rapporti con Mourinho: "Abbiamo litigato spesso nel secondo anno, in senso buono. Stuzzicava i giocatori per farli rendere al massimo. Quando mi sgridava però io andavo in giù. Io sono uno molto emotivo e mi sono messo in testa che dovevo sempre scendere in campo con la massima fiducia e così è stato. L'ho affrontato e penso di avere fatto la scelta giusta. Quando mancavano 10 partite, gli ho detto che avrebbe visto un Julio Cesar mostruoso in un faccia a faccia con lui. Quello fu un momento chiave".

Il gruppo Whatsapp Triplete con tutti i giocatori dell'Inter

Dalla parata più bella, quella su Messi in occasione della sfida di Champions, al gruppo su Whatsapp in cui spesso Julio Cesar ride e scherza con i suoi ex compagni e Mourinho: "Ho giocato 300 partite con la maglia nerazzurra, ma quella su Messi è sicuramente la parata che metto al primo posto, poi quella in Turchia sul colpo di testa di Alex contro il Fenerbahce perché lui era molto vicino e ho avuto un bel riflesso e la terza è quella sulla punizione di Janssen contro il Twente. Con i miei ex compagni ci sentiamo ancora, Materazzi ha creato un gruppo Triplete su WhatsApp e lì ci divertiamo molto, scherziamo e ricordiamo i bei momenti trascorsi insieme. Mourinho, poi, è molto attivo, scherza tanto"