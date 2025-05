Jovanotti con la maglia della Roma, scherza con un tifoso laziale: cita Totti e De Rossi Il cantautore duetta dal palco del concerto con uno spettatore che non gradisce l’outfit calcistico. “È una grande squadra con una grande storia. Tu dirai Chinaglia, certo…”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Jovanotti è sul palco del Palazzo dello Sport di Roma che ha ospitato una delle tappe del suo tour "Palajova". Il cantautore indossa una maglia della "magica", ma non è come tutte le altre. "È una figata – dice – . Tutti me l'hanno firmata", alludendo a quella divisa autografata dai calciatori giallorossi. Ringrazia e la mostra con orgoglio poi, mentre interagisce con il pubblico, si accorge che c'è qualcuno che non ha gradito quel particolare outfit calcistico. Un po' se lo aspettava ma gli dà l'occasione per interpretare a braccio una simpatica gag. È un tifoso della Lazio, a lui si rivolge scherzando sottolineando la magia e la storia del club capitolino che ha i nomi di Francesco Totti e Daniele De Rossi scolpiti nell'almanacco del club e del calcio italiano.

Il siparietto tra Jovanotti e un tifoso della Lazio

"Sei laziale? E che ci possiamo fare… – le parole di Jovanotti accompagnate da una mimica bonaria -. Mi hanno mandato quella della Roma". Qualche attimo di pausa con applausi in sottofondo poi aggiunge: "Perché io di calcio non ci capisco un ca..o. Cioè, mi piace guardare le partite ma non sono mai stato un tifoso. Mio padre era romanista ma neanche tanto. E io sono ciclista".

Il botta e risposta ha un seguito. Lo spettatore persiste nel suo diniego, lo si intuisce a come Jovanotti lo recepisce e rilancia: "Come non ci siamo? Ragazzi, è la Roma… oh, la Roma… la magica. La squadra di Totti, De Rossi. È una grande squadra con una grande storia. Tu dirai Chinaglia, certo…". E fa un gesto con la mano come a indicare qualcosa di troppo lontano nel tempo per lui.

Al termine del concerto festeggia con lo staff: "Grazie Roma, come dice Antonello"

Il tour "Palajova" ha segnato segna il ritorno di Jovanotti nei palazzetti dello sport dopo sette anni, con grande attesa e coinvolgimento dei tifosi, come testimoniato dalla grande folla e dall'atmosfera del concerto. Alla conclusione dello show, Lorenzo Cherubini (è il suo nome vero) si è lasciato andare realizzando anche una sorta di diretta pubblicata su Instagram e condivisa sui social: ha sempre la casacca della Roma (personalizzata con il suo nome e dotata di numeri dorati, sui quali spiccano le firme dei giocatori) e, quando entra nella stanza dove c'è il suo staff si abbandona al più classico "Grazie Roma… come dice Antonello (Venditti, ndr). Dopo il siparietto col tifoso della Lazio lascia così la firma in calce a una serata a tinte giallorosse.