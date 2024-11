video suggerito

José Manuel Rojas è morto a 30 anni: il calciatore spagnolo avvolto dalle fiamme dopo l’incidente Nella notte di domenica 17 novembre, nei pressi di Siviglia, José Manuel Rodríguez Rojas, conosciuto da tutti semplicemente come ‘Chapi’, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Avvolto nella sua auto in fiamme a bordo strada, a nulla sono valsi gli interventi del 112 e dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calcio spagnolo è listato a lutto per la tragedia avvenuta nella giornata di lunedì 18 novembre 2024: il calciatore 30enne José Manuel Rodríguez Rojas, detto ‘Chapi', è deceduto a seguito di un terribile incidente stradale. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi sul luogo dello schianto: il giovane è rimasto nella carcassa dell'auto avvolta tra le fiamme.

Il tragico incidente stradale: "Chapi" morto nell'auto in fiamme finita nel burrone

L'incidente mortale che ha visto coinvolto il 30enne calciatore spagnolo José Manuel Rodríguez Rojas, conosciuto da tutti semplicemente come ‘Chapi' è avvenuto alle 20:30 di domenica 17 novembre, al chilometro 33 dell'autostrada A-394, nei pressi di Siviglia. Dalle prime ricostruzioni, il suo veicolo è uscito di strada per circostanze ancora da chiarire. Alcuni testimoni di passaggio nella zona, hanno avvisato il 112 per un'auto avvolta dalle fiamme, dopo essere finita in una scarpata a circa 30 metri dal ciglio. Secondo quanto riferito direttamente dal Centro Coordinamento Emergenze 112 sul luogo dell'incidente sono accorsi in tempi strettissimi vigili del fuoco, agenti della Guardia Civil e servizi di Emergenza Sanitaria. Purtroppo gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare la vita del giovane calciatore.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche Ceballos: "Nessuno dimenticherà il tuo sorriso"

Il calcio spagnolo e, soprattutto, il calcio sivigliano sono venuti a conoscenza della tragedia attraverso il comunicato ufficiale diramato lunedì 18 novembre dallo stesso club del giocatore, il Palmar Vereda Real: "Senza nemmeno riuscire ad assimilarlo, oggi piangiamo la perdita del nostro compagno di squadra e amico Chapi. Una persona che ha brillato non solo sul campo, ma anche nella vita. Il suo carisma, la sua energia contagiosa e il suo sorriso eterno hanno riempito coloro che sono stati fortunati. basta con gioia conoscerlo. Chapi non era solo un giocatore; era una parte essenziale della nostra famiglia. Il suo carattere unico e il suo modo di essere facevano sì che tutti lo amassero"

Anche Dani Ceballos, giocatore del Real Madrid, alla notizia della morte del calciatore ha voluto partecipare alla grande tristezza generale con un suo ricordo: "Chapi. La tua gente, i tuoi amici, la tua famiglia… Nessuno potrà dimenticare il tuo sorriso".