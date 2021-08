C’è Jorginho, ma non Messi e Lewandowski: i 3 finalisti del premio di giocatore dell’anno UEFA C’è anche il nome di Jorginho tra i finalisti del premio di “Player of the year” dell’Uefa. Il centrocampista è stato selezionato da una giuria di esperti insieme ad altri due big del calcio internazionale dopo aver vinto la Champions con il Chelsea e gli Europei con la Nazionale. Mancini in lizza per il titolo di miglior allenatore.

A cura di Marco Beltrami

Jorginho può vincere il Pallone d'Oro? Nel frattempo il centrocampista italiano reduce da una stagione eccezionale, ha ricevuto un altro prestigioso "riconoscimento". Il suo nome compare nella lista dei finalisti dell'UEFA Player of the Year, ovvero il premio riservato al miglior calciatore nelle competizioni europee della scorsa stagione. Grande soddisfazione per l'Italia del calcio, visto che c'è anche Roberto Mancini tra i finalisti del premio di allenatore dell'anno.

L'Uefa ha ufficializzato i tre finalisti per il premio di Giocatore dell'anno, confermando così lo strapotere della Premier League. I 3 nominati infatti sono il perno del Chelsea e della Nazionale azzurra Jorginho, il suo compagno in Blues Kanté e l'altro centrocampista del Manchester City De Bruyne. Chi sarà il successore di Robert Lewandowski che ha trionfato nella scorsa stagione? Il calciatore italiano, è stato quello che tra i tre ha vinto di più, visto che ha messo in bacheca oltre alla Champions come Kanté, anche gli Europei con la Nazionale. Sorprende per certi versi l'assenza di Messi e Lewandowski che, classifica alla mano, si sono piazzati 4° e 5° davanti all'altro italiano Donnarumma. Quest'ultimo ha collezionato più voti di Mbappé. Solo nono Cristiano Ronaldo.

La lista dei tre finalisti è stata il risultato dei voti dei 24 allenatori delle nazionali che hanno partecipato a Euro 2020 più gli 80 allenatori dei club che hanno militato nelle ultime edizioni di Champions ed Europa League, e più 55 giornalisti delle federazioni affiliate all'Uefa. I tecnici non potevano scegliere calciatori delle proprie squadre e dovevano dare 5, 3 e 1 punto ai selezionati. Il vincitore sarà annunciato in occasione del sorteggio di Champions League in programma il 26 agosto.

Ufficializzata anche la lista dei finalisti per il premio riservato al miglior tecnico della scorsa stagione del calcio europeo. In lizza ci sono Roberto Mancini, condottiero della Nazionale agli Europei, Pep Guardiola e Tuchel che hanno vinto rispettivamente Premier League e Champions. Il mister è l'unico tra giocatori e allenatori che non milita in Premier League.